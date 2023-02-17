https://ria.ru/20230217/ogayo-1852642478.html

В США замалчивают техногенную катастрофу в Огайо, заявила Захарова

В США замалчивают техногенную катастрофу в Огайо, заявила Захарова - РИА Новости, 17.02.2023

В США замалчивают техногенную катастрофу в Огайо, заявила Захарова

В США замалчивают катастрофу в Огайо, во время которой поезд сошел с рельсов, в результате чего образовалась утечка токсичных химических веществ, заявила... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:43

2023-02-17T12:43

2023-02-17T12:43

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сша

огайо

россия

мария захарова

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В США замалчивают катастрофу в Огайо, во время которой поезд сошел с рельсов, в результате чего образовалась утечка токсичных химических веществ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Администрация Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов", - сказала она в ходе брифинга. "В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы", - добавила Захарова. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, старожилы рассказывают о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса в окружающую среду химических веществ.

https://ria.ru/20230215/ssha-1852089969.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, огайо, россия, мария захарова