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Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/odessa-1852713432.html
Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения
Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения - РИА Новости, 17.02.2023
Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:00
2023-02-17T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
россия
республика крым
владимир константинов
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". По его словам, к Одессе Украина не имеет никакого отношения. "Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем", - подчеркнул глава парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html
одесса
украина
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в мире, одесса, украина, россия, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:00 17.02.2023 (обновлено: 16:02 17.02.2023)
 
Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения

Спикер парламента Крыма Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов".
"Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом. Одесса — русский город, основанный нашими предками", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, к Одессе Украина не имеет никакого отношения. "Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем", - подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Одесса - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаРоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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