https://ria.ru/20230217/odessa-1852713432.html

Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения

Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения - РИА Новости, 17.02.2023

Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:00

2023-02-17T16:00

2023-02-17T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

россия

республика крым

владимир константинов

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов". По его словам, к Одессе Украина не имеет никакого отношения. "Одесситы ждут, когда мы поможем им избавиться от бандеровских тварей, установивших в их городе свою людоедскую власть. Уверен, это одна из целей СВО, которой мы обязательно достигнем", - подчеркнул глава парламента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Путин отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230213/rossiya-1851666296.html

одесса

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, россия, республика крым, владимир константинов, ситуация в днр и лнр