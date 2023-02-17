https://ria.ru/20230217/obstrel-1852670002.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 17.02.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:57

2023-02-17T13:57

2023-02-17T13:57

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - сказано в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось, что в 12.05 мск украинские военные выпустили 22 снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/dnr-1852667542.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины