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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку, за 8 минут выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:30
2023-02-17T08:30
2023-02-17T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку, за 8 минут выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 08.10 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в телеграм-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html
донецк
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
08:30 17.02.2023 (обновлено: 08:37 17.02.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке и Донецку десять снарядов