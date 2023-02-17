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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T01:36

2023-02-17T01:36

2023-02-17T01:36

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852559423.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато