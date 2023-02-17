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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T01:36
2023-02-17T01:36
2023-02-17T01:36
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852559423.html
куйбышевский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка