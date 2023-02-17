https://ria.ru/20230217/obstrel-1852555424.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 17.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:21

2023-02-17T00:21

2023-02-17T00:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 23.50 Украина открыла огонь по Киевскому району Донецка, использовав пять снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен на севере населенного пункта. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230216/vsu-1852547946.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато