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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/obstrel-1852555424.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:21
2023-02-17T00:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
макеевка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, в 23.50 Украина открыла огонь по Киевскому району Донецка, использовав пять снарядов калибром 155 миллиметров. Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен на севере населенного пункта. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230216/vsu-1852547946.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Макеевка, СЦКК, НАТО
00:21 17.02.2023 (обновлено: 00:53 17.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, применив 13 снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли Макеевку и Киевский район Донецка, выпустив в общей сложности 13 снарядов натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.13 — населенный пункт Тоненькое — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 23.30 — … выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — заявили в ведомстве.

Кроме того, в 23.50 Украина открыла огонь по Киевскому району Донецка, использовав пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Макеевка — город-спутник столицы ДНР, прилегающий к ней с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район Донецка расположен на севере населенного пункта. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаСЦККНАТО
 
 
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