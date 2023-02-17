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Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 17.02.2023
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Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена
Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 17.02.2023
Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена
Девять военнослужащих Донецкой Народной республики и настоятель Свято-Казанского храма села Яровая вернулись из украинского плена в рамках прошедшего накануне... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:48
2023-02-17T15:48
в мире
донецкая народная республика
яровое
россия
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Девять военнослужащих Донецкой Народной республики и настоятель Свято-Казанского храма села Яровая вернулись из украинского плена в рамках прошедшего накануне обмена между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. "В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель – настоятель Свято-Казанского храма села Яровая Краснолиманского района", - написал она в своем телеграм-канале. Омбудсмен добавила, что украинские силовики незаконно задержали протоиерея по обвинению в коллаборационизме еще в сентябре 2022 года. По словам Морозовой, представители ДНР находятся на территории одного из регионов Российской Федерации, им оказана первоочередная медицинская помощь, в ближайшее время они поедут домой.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, яровое, россия, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Яровое, Россия, Дарья Морозова
15:48 17.02.2023
 
Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена

Омбудсмен Морозова: настоятель храма и девять военных ДНР вернулись украинского плена

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Девять военнослужащих Донецкой Народной республики и настоятель Свято-Казанского храма села Яровая вернулись из украинского плена в рамках прошедшего накануне обмена между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность.
"В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель – настоятель Свято-Казанского храма села Яровая Краснолиманского района", - написал она в своем телеграм-канале.
Омбудсмен добавила, что украинские силовики незаконно задержали протоиерея по обвинению в коллаборационизме еще в сентябре 2022 года.
По словам Морозовой, представители ДНР находятся на территории одного из регионов Российской Федерации, им оказана первоочередная медицинская помощь, в ближайшее время они поедут домой.
Из украинского плена вернулись 63 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЯровоеРоссияДарья Морозова
 
 
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