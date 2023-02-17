https://ria.ru/20230217/obmen-1852709049.html

Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена

Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена - РИА Новости, 17.02.2023

Настоятель храма и девять военных ДНР вернулись из украинского плена

Девять военнослужащих Донецкой Народной республики и настоятель Свято-Казанского храма села Яровая вернулись из украинского плена в рамках прошедшего накануне... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:48

2023-02-17T15:48

2023-02-17T15:48

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донецкая народная республика

яровое

россия

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Девять военнослужащих Донецкой Народной республики и настоятель Свято-Казанского храма села Яровая вернулись из украинского плена в рамках прошедшего накануне обмена между Россией и Украиной, заявила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. В четверг Минобороны России проинформировало, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории 16 февраля возвращен 101 российский военнослужащий, в плену им грозила смертельная опасность. "В результате обмена, который состоялся вчера между Российской Федерацией и государством Украина, из плена освобождены десять представителей ДНР. Это девять защитников Республики, а также священнослужитель – настоятель Свято-Казанского храма села Яровая Краснолиманского района", - написал она в своем телеграм-канале. Омбудсмен добавила, что украинские силовики незаконно задержали протоиерея по обвинению в коллаборационизме еще в сентябре 2022 года. По словам Морозовой, представители ДНР находятся на территории одного из регионов Российской Федерации, им оказана первоочередная медицинская помощь, в ближайшее время они поедут домой.

https://ria.ru/20230217/plennye-1852700365.html

донецкая народная республика

яровое

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в мире, донецкая народная республика, яровое, россия, дарья морозова