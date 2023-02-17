12:01 17.02.2023 (обновлено: 12:16 17.02.2023)
Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"
Захарова: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Нуланд заявила, что объекты в Крыму являются легитимными целями для Киева, и Украина якобы не будет в безопасности, пока не произойдет демилитаризация полуострова.
"Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — сказала Захарова на брифинге.
"Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны - вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию", - отметила Захарова.