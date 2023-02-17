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Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму" - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/nuland-1852627262.html
Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"
Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму" - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"
Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:01
2023-02-17T12:16
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
виктория нуланд
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Нуланд заявила, что объекты в Крыму являются легитимными целями для Киева, и Украина якобы не будет в безопасности, пока не произойдет демилитаризация полуострова."Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — сказала Захарова на брифинге."Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны - вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html
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сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктория нуланд
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Виктория Нуланд
12:01 17.02.2023 (обновлено: 12:16 17.02.2023)
 
Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"

Захарова: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Нуланд заявила, что объекты в Крыму являются легитимными целями для Киева, и Украина якобы не будет в безопасности, пока не произойдет демилитаризация полуострова.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине
"Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — сказала Захарова на брифинге.
"Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны - вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию", - отметила Захарова.
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