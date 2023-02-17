https://ria.ru/20230217/nuland-1852627262.html

Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"

Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму" - РИА Новости, 17.02.2023

Захарова прокомментировала заявления Нуланд об "ударах по Крыму"

Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:01

2023-02-17T12:01

2023-02-17T12:16

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

виктория нуланд

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заявления замгоссекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Нуланд заявила, что объекты в Крыму являются легитимными целями для Киева, и Украина якобы не будет в безопасности, пока не произойдет демилитаризация полуострова."Целую серию умопомрачительных и абсурдных заявлений она себе позволила… В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине: ей поставляют оружие в огромном количестве, предоставляют разведданные, просто участвуют в планировании боевых операций", — сказала Захарова на брифинге."Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто переносу войны на территорию нашей страны - вот так, прямыми ударами. Это то, о чем мы предупреждали раньше и то, из-за чего мы были вынуждены начать специальную военную операцию", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html

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Ольга Фомченкова

сша, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), виктория нуланд