https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html

В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине

В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023

В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине

Если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то под раздачу первой попадет замгоссекретаря США... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:55

2023-02-17T11:55

2023-02-17T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

сша

константин косачев

совет федерации рф

виктория нуланд

украина

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то под раздачу первой попадет замгоссекретаря США Виктория Нуланд, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Злой гений" киевского госпереворота 2014 года — замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз отличилась, заявив, что украинская армия имеет законное право наносить удары по объектам на территории Крыма. Собственно, уже давно не скрывается тот факт, что американские военные и разведка занимаются наведением на цели украинских атак. Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая, теоретически, должна заниматься дипломатией", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, нельзя не упомянуть и ссылку на ее слова журналиста-расследователя Сеймура Херша, который сказал, что Виктория Нуланд "глубоко замешанная в события революции на Майдане в 2014 году", еще за пару недель до обещания Байдена ликвидировать "Северный поток" высказала приблизительно то же самое, добавил он. "Но нервную активность "феи евромайдана" объяснить как раз легко: если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то искать крайних далеко не придется – под раздачу первой попадет именно она. А ведь вопросы о том, кто именно втянул США в этот конфликт с ядерной державой, все чаще публикуются на страницах американских СМИ", - отметил сенатор. Похоже, токсичные "печеньки" Нуланд начинают возвращаться к их источнику, и сам "пекарь" начинает явно нервничать, стараясь максимально повышать ставки, считает Косачев. "Личные интересы Нуланд теперь откровенно противоречат американским, но ей, похоже, терять уже нечего", - заключил он.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

https://ria.ru/20230217/prestupniki-1852564063.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, константин косачев, совет федерации рф, виктория нуланд, украина