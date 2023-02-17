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В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/nuland-1852623709.html
В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине
В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2023
В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине
Если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то под раздачу первой попадет замгоссекретаря США... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:55
2023-02-17T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
сша
константин косачев
совет федерации рф
виктория нуланд
украина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то под раздачу первой попадет замгоссекретаря США Виктория Нуланд, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Злой гений" киевского госпереворота 2014 года — замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз отличилась, заявив, что украинская армия имеет законное право наносить удары по объектам на территории Крыма. Собственно, уже давно не скрывается тот факт, что американские военные и разведка занимаются наведением на цели украинских атак. Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая, теоретически, должна заниматься дипломатией", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, нельзя не упомянуть и ссылку на ее слова журналиста-расследователя Сеймура Херша, который сказал, что Виктория Нуланд "глубоко замешанная в события революции на Майдане в 2014 году", еще за пару недель до обещания Байдена ликвидировать "Северный поток" высказала приблизительно то же самое, добавил он. "Но нервную активность "феи евромайдана" объяснить как раз легко: если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то искать крайних далеко не придется – под раздачу первой попадет именно она. А ведь вопросы о том, кто именно втянул США в этот конфликт с ядерной державой, все чаще публикуются на страницах американских СМИ", - отметил сенатор. Похоже, токсичные "печеньки" Нуланд начинают возвращаться к их источнику, и сам "пекарь" начинает явно нервничать, стараясь максимально повышать ставки, считает Косачев. "Личные интересы Нуланд теперь откровенно противоречат американским, но ей, похоже, терять уже нечего", - заключил он.
https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html
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в мире, сша, константин косачев, совет федерации рф, виктория нуланд, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Виктория Нуланд, Украина
11:55 17.02.2023
 
В Совфеде напомнили о роли Нуланд в разжигании конфликта на Украине

Косачев: если Украина превратится для США во второй Афганистан, под раздачу попадет Нуланд

© AP Photo / Andrew KravchenkoЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетта на площади Независимости в Киеве. 11 декабря 2013 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то под раздачу первой попадет замгоссекретаря США Виктория Нуланд, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Злой гений" киевского госпереворота 2014 года — замгоссекретаря США Виктория Нуланд в очередной раз отличилась, заявив, что украинская армия имеет законное право наносить удары по объектам на территории Крыма. Собственно, уже давно не скрывается тот факт, что американские военные и разведка занимаются наведением на цели украинских атак. Но теперь в роли наводчика выступает уже один из ведущих политиков США, которая, теоретически, должна заниматься дипломатией", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По его словам, нельзя не упомянуть и ссылку на ее слова журналиста-расследователя Сеймура Херша, который сказал, что Виктория Нуланд "глубоко замешанная в события революции на Майдане в 2014 году", еще за пару недель до обещания Байдена ликвидировать "Северный поток" высказала приблизительно то же самое, добавил он.
"Судя по всему, что у Байдена на уме, то у Нуланд на языке", - написал Косачев.
"Но нервную активность "феи евромайдана" объяснить как раз легко: если вся многолетняя украинская авантюра Вашингтона превратится для Америки во второй Афганистан или Ирак, то искать крайних далеко не придется – под раздачу первой попадет именно она. А ведь вопросы о том, кто именно втянул США в этот конфликт с ядерной державой, все чаще публикуются на страницах американских СМИ", - отметил сенатор.
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Похоже, токсичные "печеньки" Нуланд начинают возвращаться к их источнику, и сам "пекарь" начинает явно нервничать, стараясь максимально повышать ставки, считает Косачев.
"Личные интересы Нуланд теперь откровенно противоречат американским, но ей, похоже, терять уже нечего", - заключил он.
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