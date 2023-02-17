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В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/nuland-1852566647.html
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме - РИА Новости, 17.02.2023
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме
Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт, говорится в заявлении пресс-секретаря... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T05:27
2023-02-17T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
виктория нуланд
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко в Telegram-канале дипмиссии. "Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", — подчеркнул дипломат. Он указал, что о враждебных действиях говорит не просто риторика Вашингтона, а его конкретные действия."Натравливание" украинских сил на Крым дипломат уподобил подталкиванию их к "атаке на Москву или Владивосток". Он также заверил, что попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал."Ни у кого не может быть ни малейших сомнений — Россия защитит своих граждан и территорию", — заключил дипломат.Нуланд, выступая накануне на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. США ранее объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Туда входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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в мире, россия, сша, виктория нуланд, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Виктория Нуланд, Вооруженные силы Украины
05:27 17.02.2023 (обновлено: 09:04 17.02.2023)
 
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

Посольство России: слова Нуланд об ударах по Крыму подтверждают участие США в конфликте

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко в Telegram-канале дипмиссии.
"Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", — подчеркнул дипломат.
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Он указал, что о враждебных действиях говорит не просто риторика Вашингтона, а его конкретные действия.

"США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", — добавил он.

"Натравливание" украинских сил на Крым дипломат уподобил подталкиванию их к "атаке на Москву или Владивосток".

"Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране. Всему международному сообществу должно наконец стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине", — добавил Гиренко.

Он также заверил, что попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал.
"Ни у кого не может быть ни малейших сомнений — Россия защитит своих граждан и территорию", — заключил дипломат.
Нуланд, выступая накануне на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины.
США ранее объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Туда входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВиктория НуландВооруженные силы Украины
 
 
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