https://ria.ru/20230217/nuland-1852566647.html

В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме - РИА Новости, 17.02.2023

В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме

Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт, говорится в заявлении пресс-секретаря... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T05:27

2023-02-17T05:27

2023-02-17T09:04

специальная военная операция на украине

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россия

сша

виктория нуланд

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждают вовлеченность США в конфликт, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко в Telegram-канале дипмиссии. "Чиновница призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на нашу страну", — подчеркнул дипломат. Он указал, что о враждебных действиях говорит не просто риторика Вашингтона, а его конкретные действия."Натравливание" украинских сил на Крым дипломат уподобил подталкиванию их к "атаке на Москву или Владивосток". Он также заверил, что попытки США использовать украинцев для нанесения России стратегического поражения обречены на провал."Ни у кого не может быть ни малейших сомнений — Россия защитит своих граждан и территорию", — заключил дипломат.Нуланд, выступая накануне на виртуальном мероприятии Центра Карнеги, назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. США ранее объявили о выделении Киеву пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Туда входят средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне заявили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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в мире, россия, сша, виктория нуланд, вооруженные силы украины