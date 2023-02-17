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Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до девяти человек - РИА Новости, 17.02.2023
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Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до девяти человек
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до девяти человек - РИА Новости, 17.02.2023
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до девяти человек
Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до девяти, сообщает газета New Zealand Herald. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:26
2023-02-17T08:26
в мире
новая зеландия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до девяти, сообщает газета New Zealand Herald. Ранее сообщалось о пяти погибших и более 3,5 тысяч пропавших без вести. По последним данным, связь не удается установить с 4,5 тысячами человек. В регионе Хокс-Бей на острове Северный без света остаются более 37 тысяч домов, из них более 31,5 тысячи в городе Нейпир. В порту Нейпира установлен временный морг на фоне опасений, что в результате разрушений, вызванных циклоном в регионе будут найдены новые жертвы стихии.
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в мире, новая зеландия
В мире, Новая Зеландия
08:26 17.02.2023
 
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до девяти человек

New Zealand Herald: число жертв циклона в Новой Зеландии выросло до девяти человек

CC0 / Public domain / Новая Зеландия
Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC0 / Public domain /
Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до девяти, сообщает газета New Zealand Herald.
Ранее сообщалось о пяти погибших и более 3,5 тысяч пропавших без вести. По последним данным, связь не удается установить с 4,5 тысячами человек.
В регионе Хокс-Бей на острове Северный без света остаются более 37 тысяч домов, из них более 31,5 тысячи в городе Нейпир.
В порту Нейпира установлен временный морг на фоне опасений, что в результате разрушений, вызванных циклоном в регионе будут найдены новые жертвы стихии.
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