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Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
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Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля
Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:13
2023-02-17T13:26
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на пресс-брифинге глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.В ходе представленного в пятницу отчета комитета выражается поддержка вступлению страны в Североатлантический альянс.Основной вопрос по ратификации в Финляндии связан с парламентскими выборами, которые намечены на 2 апреля, и в связи с этим, парламентскими каникулами, которые начнутся 3 марта.Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html
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в мире, финляндия, нато
В мире, Финляндия, НАТО
13:13 17.02.2023 (обновлено: 13:26 17.02.2023)
 
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля

Глава комитета Халла-ахо: парламент Финляндии ратифицирует членство в НАТО 28 февраля

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на пресс-брифинге глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.
"По предварительному плану отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе, а голосование по нему состоится 28 февраля", - сказал Халла-ахо.
В ходе представленного в пятницу отчета комитета выражается поддержка вступлению страны в Североатлантический альянс.
Основной вопрос по ратификации в Финляндии связан с парламентскими выборами, которые намечены на 2 апреля, и в связи с этим, парламентскими каникулами, которые начнутся 3 марта.
Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.
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