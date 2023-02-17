https://ria.ru/20230217/nato-1852655489.html

Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля

Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля - РИА Новости, 17.02.2023

Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля

Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:13

2023-02-17T13:13

2023-02-17T13:26

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на пресс-брифинге глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.В ходе представленного в пятницу отчета комитета выражается поддержка вступлению страны в Североатлантический альянс.Основной вопрос по ратификации в Финляндии связан с парламентскими выборами, которые намечены на 2 апреля, и в связи с этим, парламентскими каникулами, которые начнутся 3 марта.Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, нато