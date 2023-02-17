https://ria.ru/20230217/nato-1852655489.html
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля - РИА Новости, 17.02.2023
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля
Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:13
2023-02-17T13:13
2023-02-17T13:26
в мире
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на пресс-брифинге глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.В ходе представленного в пятницу отчета комитета выражается поддержка вступлению страны в Североатлантический альянс.Основной вопрос по ратификации в Финляндии связан с парламентскими выборами, которые намечены на 2 апреля, и в связи с этим, парламентскими каникулами, которые начнутся 3 марта.Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_574:144:3072:2017_1920x0_80_0_0_92c17e2197dd742db2adc4e392193501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато
13:13 17.02.2023 (обновлено: 13:26 17.02.2023)
Парламент Финляндии намерен ратифицировать членство в НАТО 28 февраля
Глава комитета Халла-ахо: парламент Финляндии ратифицирует членство в НАТО 28 февраля
ХЕЛЬСИНКИ, 17 фев - РИА Новости. Парламент Финляндии проведет голосование по ратификации заявки страны в Североатлантический альянс до ухода на парламентские каникулы, 28 февраля, сообщил на пресс-брифинге глава парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо.
"По предварительному плану отчет будет представлен на пленарном заседании парламента на следующей неделе, а голосование по нему состоится 28 февраля", - сказал Халла-ахо.
В ходе представленного в пятницу отчета комитета выражается поддержка вступлению страны в Североатлантический альянс.
Основной вопрос по ратификации в Финляндии связан с парламентскими выборами, которые намечены на 2 апреля, и в связи с этим, парламентскими каникулами, которые начнутся 3 марта.
Ранее, 17 мая 2022 года, парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.