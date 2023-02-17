В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре
Финансовая гвардия Италии задержала наркодилеров, прятавших кокаин в головки сыра пармезан
Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима. Архивное фото
РИМ, 17 фев – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое ведомство.
В ходе нескольких операций конфисковано 125 килограммов кокаина, который мог бы принести преступникам прибыль в размере 20 миллионов евро.
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Участники организации организовали сеть доставки наркотиков из Нидерландов, откуда груз отправлялся в Пьемонт. Из северного региона, где в районе Турина и Асти действовали базы дилеров, кокаин перевозился в южные и центральные области Италии.
В частности, наркотики везли на грузовиках в упаковках, спрятанных внутрь сыра: в одну из них могло поместиться до 5 килограммов кокаина. Финансовая гвардия опубликовала соответствующее видео со вскрытыми головами пармезана, в которых наркодилеры вырезали полости для хранения. Другую крупную партию обнаружили в доме на колесах благодаря помощи кинологов.
Расследование привело к аресту 10 человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний гражданин Албании.
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