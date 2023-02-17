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В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре - РИА Новости, 17.02.2023
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В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре
В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре - РИА Новости, 17.02.2023
В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре
Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:58
2023-02-17T13:58
в мире
италия
наркотики
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РИМ, 17 фев – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое ведомство. В ходе нескольких операций конфисковано 125 килограммов кокаина, который мог бы принести преступникам прибыль в размере 20 миллионов евро. Участники организации организовали сеть доставки наркотиков из Нидерландов, откуда груз отправлялся в Пьемонт. Из северного региона, где в районе Турина и Асти действовали базы дилеров, кокаин перевозился в южные и центральные области Италии. В частности, наркотики везли на грузовиках в упаковках, спрятанных внутрь сыра: в одну из них могло поместиться до 5 килограммов кокаина. Финансовая гвардия опубликовала соответствующее видео со вскрытыми головами пармезана, в которых наркодилеры вырезали полости для хранения. Другую крупную партию обнаружили в доме на колесах благодаря помощи кинологов. Расследование привело к аресту 10 человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний гражданин Албании.
https://ria.ru/20230116/mafiya-1845127825.html
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в мире, италия, наркотики
В мире, Италия, Наркотики
13:58 17.02.2023
 
В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре

Финансовая гвардия Италии задержала наркодилеров, прятавших кокаин в головки сыра пармезан

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПолицейский едет на мотоцикле по улице Рима
Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полицейский едет на мотоцикле по улице Рима. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 17 фев – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое ведомство.
В ходе нескольких операций конфисковано 125 килограммов кокаина, который мог бы принести преступникам прибыль в размере 20 миллионов евро.
Полицейская машина в Италии - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра"
Участники организации организовали сеть доставки наркотиков из Нидерландов, откуда груз отправлялся в Пьемонт. Из северного региона, где в районе Турина и Асти действовали базы дилеров, кокаин перевозился в южные и центральные области Италии.
В частности, наркотики везли на грузовиках в упаковках, спрятанных внутрь сыра: в одну из них могло поместиться до 5 килограммов кокаина. Финансовая гвардия опубликовала соответствующее видео со вскрытыми головами пармезана, в которых наркодилеры вырезали полости для хранения. Другую крупную партию обнаружили в доме на колесах благодаря помощи кинологов.
Расследование привело к аресту 10 человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний гражданин Албании.
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