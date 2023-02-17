https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852670945.html

В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре

В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре - РИА Новости, 17.02.2023

В Италии задержали наркодилеров, которые прятали кокаин в сыре

Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T13:58

2023-02-17T13:58

2023-02-17T13:58

в мире

италия

наркотики

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РИМ, 17 фев – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия разоблачила группировку наркодилеров, использовавших для перевозки крупных партий кокаина головки сыра пармезан, сообщило силовое ведомство. В ходе нескольких операций конфисковано 125 килограммов кокаина, который мог бы принести преступникам прибыль в размере 20 миллионов евро. Участники организации организовали сеть доставки наркотиков из Нидерландов, откуда груз отправлялся в Пьемонт. Из северного региона, где в районе Турина и Асти действовали базы дилеров, кокаин перевозился в южные и центральные области Италии. В частности, наркотики везли на грузовиках в упаковках, спрятанных внутрь сыра: в одну из них могло поместиться до 5 килограммов кокаина. Финансовая гвардия опубликовала соответствующее видео со вскрытыми головами пармезана, в которых наркодилеры вырезали полости для хранения. Другую крупную партию обнаружили в доме на колесах благодаря помощи кинологов. Расследование привело к аресту 10 человек, семеро из которых попали под предварительное заключение. Лидером группировки оказался 37-летний гражданин Албании.

https://ria.ru/20230116/mafiya-1845127825.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, италия, наркотики