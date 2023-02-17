https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html

В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики

В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики - РИА Новости, 17.02.2023

В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым систематически тестировать... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:12

2023-02-17T12:12

2023-02-17T12:12

госдума рф

султан хамзаев

общество

наркотики

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым систематически тестировать чиновников на наркотики, используя образцы волос. При этом политик подчеркнул, что тестировать нужно "всех чиновников" - депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к гостайне. Для более точных данных Хамзаев предложил использовать образцы волос, поскольку в них "информация об употребленных наркотиках хранится дольше".

https://ria.ru/20230111/prigovor-1844095442.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, султан хамзаев, общество, наркотики, россия