https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852631654.html
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики - РИА Новости, 17.02.2023
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым систематически тестировать... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:12
2023-02-17T12:12
2023-02-17T12:12
госдума рф
султан хамзаев
общество
наркотики
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым систематически тестировать чиновников на наркотики, используя образцы волос. При этом политик подчеркнул, что тестировать нужно "всех чиновников" - депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к гостайне. Для более точных данных Хамзаев предложил использовать образцы волос, поскольку в них "информация об употребленных наркотиках хранится дольше".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, султан хамзаев, общество, наркотики, россия
Госдума РФ, Султан Хамзаев, Общество, Наркотики, Россия
В Госдуме предложили регулярно тестировать чиновников на наркотики
Депутат Хамзаев предложил регулярно тестировать всех чиновников на наркотики
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым систематически тестировать чиновников на наркотики, используя образцы волос.
"Выступаю за систематическое тестирование наших чиновников на предмет потребления наркотиков. В такое ответственное для страны время у всех госслужащих должна быть ясность ума", - заявил он.
При этом политик подчеркнул, что тестировать нужно "всех чиновников" - депутатов, сенаторов, федеральных министров и тех, кто имеет доступ к гостайне.
Для более точных данных Хамзаев предложил использовать образцы волос, поскольку в них "информация об употребленных наркотиках хранится дольше".