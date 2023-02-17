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Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/narkotiki-1852564722.html
Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный
Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный - РИА Новости, 17.02.2023
Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный
Наркотики попадают к украинским военным на фронт от волонтеров вместе с гуманитарной помощью, а есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:10
2023-02-17T08:54
специальная военная операция на украине
в мире
львов
луганская народная республика
польша
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев — РИА Новости. Наркотики попадают к украинским военным на фронт от волонтеров вместе с гуманитарной помощью, а есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю, рассказал российским силовикам пленный солдат ВСУ Иван Василенко из Полтавы. Видео допроса есть в распоряжении РИА Новости. Василенко сообщил, что его мобилизовали в тероборону во Львове, куда он приехал, чтобы сбежать за границу от призыва. Оттуда Василенко попал на позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в ЛНР, где впоследствии и попал в плен. "В моей роте было три взвода, в моем взводе было человек пять, которые вместе со мной употребляли регулярно. &lt;…&gt; Мы общались, потому что вместе нужно ехать на позицию, решали все вопросы, "общаком" жили, деньги собирали, вместе пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали. Командование все это видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали "на ноль", нас кидали просто на мясо", — рассказал он. По словам допрашиваемого, до мобилизации он занимался торговлей наркотиками, поэтому имел налаженные связи с поставщиками. "Доставляли в основном через волонтеров, договаривались. Если знаешь волонтера, через него можно было договориться. &lt;…&gt; Их не досматривают, они провозят полностью все, хоть сто килограммов чего угодно привезут. &lt;...&gt; Были у нас в теробороне и те, кто вернулся из Польши, у них это легально, они все "на травке", у них было с собой заряжено нормально, и семена, и трава, чтобы на позициях посадить это все. В этом не видели ничего страшного", — пояснил Василенко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848452137.html
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львов
луганская народная республика
польша
украина
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"Доставляли через волонтеров" – боец ВСУ об употреблении наркотиков в рядах военных
"Доставляли через волонтеров" – боец ВСУ об употреблении наркотиков в рядах военных
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в мире, львов, луганская народная республика, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Луганская Народная Республика, Польша, Украина
04:10 17.02.2023 (обновлено: 08:54 17.02.2023)
 
Волонтеры привозят украинским военным наркотики, рассказал пленный

Украинский пленный Василенко: наркотики попадают в ВСУ вместе с гуманитарной помощью

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 фев — РИА Новости. Наркотики попадают к украинским военным на фронт от волонтеров вместе с гуманитарной помощью, а есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю, рассказал российским силовикам пленный солдат ВСУ Иван Василенко из Полтавы. Видео допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Василенко сообщил, что его мобилизовали в тероборону во Львове, куда он приехал, чтобы сбежать за границу от призыва. Оттуда Василенко попал на позиции 111-й бригады теробороны под Камышеваху в ЛНР, где впоследствии и попал в плен.
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"В моей роте было три взвода, в моем взводе было человек пять, которые вместе со мной употребляли регулярно. <…> Мы общались, потому что вместе нужно ехать на позицию, решали все вопросы, "общаком" жили, деньги собирали, вместе пили водку, пиво, амфетамин вместе нюхали. Командование все это видело, что мы были под наркотиками, но на это закрывались глаза, нас не трогали, потому что нас кидали "на ноль", нас кидали просто на мясо", — рассказал он.
По словам допрашиваемого, до мобилизации он занимался торговлей наркотиками, поэтому имел налаженные связи с поставщиками.
"Доставляли в основном через волонтеров, договаривались. Если знаешь волонтера, через него можно было договориться. <…> Их не досматривают, они провозят полностью все, хоть сто килограммов чего угодно привезут. <...> Были у нас в теробороне и те, кто вернулся из Польши, у них это легально, они все "на травке", у них было с собой заряжено нормально, и семена, и трава, чтобы на позициях посадить это все. В этом не видели ничего страшного", — пояснил Василенко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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