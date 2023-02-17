https://ria.ru/20230217/nagrada-1852675255.html
В Подмосковье наградили машиниста, остановившего поезд перед коляской
В Подмосковье наградили машиниста, остановившего поезд перед коляской - РИА Новости, 17.02.2023
В Подмосковье наградили машиниста, остановившего поезд перед коляской
Машиниста Константина Воробьева, остановившего поезд перед упавшей на рельсы детской коляской, и его помощника Андрея Семенова наградили знаком "Почетный... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:05
2023-02-17T14:05
2023-02-17T14:36
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московская железная дорога
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Машиниста Константина Воробьева, остановившего поезд перед упавшей на рельсы детской коляской, и его помощника Андрея Семенова наградили знаком "Почетный работник Московской железной дороги", сообщается на сайте МЖД (филиал РЖД). "Сегодня в управлении Московской железной дороги состоялось награждение локомотивной бригады моторвагонного депо "Железнодорожная", профессионализм которой позволил спасти жизнь ребенку", — говорится в заявлении.Глава МЖД Валерий Танаев лично вручил награду Воробьеву и Семенову.Локомотивная бригада электрички 13 февраля при подъезде к платформе "Заря" в Московской области заметила, что на пути катится детская коляска с младенцем. Машинист успел применить экстренное торможение, и ЧП удалось избежать. Ребенок не пострадал.
https://ria.ru/20230117/mashinist-1845588280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), московская железная дорога, ржд
Хорошие новости, Общество, Московская область (Подмосковье), Московская железная дорога, РЖД
14:05 17.02.2023 (обновлено: 14:36 17.02.2023)
В Подмосковье наградили машиниста, остановившего поезд перед коляской
В Подмосковье наградили остановившего поезд перед коляской с младенцем машиниста Воробьева