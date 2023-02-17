04:00 17.02.2023 (обновлено: 08:36 17.02.2023)
Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией
Спикер НС ДНР Бидевка: украинцы должны понять, что их используют как пушечное мясо
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
"Мне бы хотелось, чтобы население Украины, несмотря на всю пропаганду, которую им вбивают в голову, поняло — они сегодня не защищают благие цели. Их сегодня используют как мясо для того, чтобы просто бороться с Россией. И используют их США. Колония США, я в этом глубоко убежден, Европа. Все Украину и ее население используют, хотя, если посмотреть исторически, Украина — это часть России", — отметил Бидевка.
"Мне бы хотелось, чтобы вот это все понял обычный гражданин, который проживает на Украине и является фактически (для киевской власти) мясом. Они не за свои интересы пойдут умирать. И уж точно ни Донбасс, ни в целом Россия им не враги. Самые большие их враги — это их власть. Их власть, которая поставлена им из-за океана", — считает Бидевка.
Он посетовал, что за девять лет конфликта он не помнит массовых выступлений на Украине против военных действий против Донбасса.
"Мне бы хотелось, чтобы там отошли от парадигмы "моя хата с краю". Там уже должны понять, что времена этой пословицы закончились… Они должны понимать, что война, которую они ведут против Донбасса и России, бьет прежде всего по ним. И в их руках ее прекратить", — заключил председатель Народного совета ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.