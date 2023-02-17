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Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией

Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 17.02.2023

Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией

Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:00

2023-02-17T04:00

2023-02-17T08:36

специальная военная операция на украине

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украина

донбасс

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владимир бидёвка

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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. "Мне бы хотелось, чтобы население Украины, несмотря на всю пропаганду, которую им вбивают в голову, поняло — они сегодня не защищают благие цели. Их сегодня используют как мясо для того, чтобы просто бороться с Россией. И используют их США. Колония США, я в этом глубоко убежден, Европа. Все Украину и ее население используют, хотя, если посмотреть исторически, Украина — это часть России", — отметил Бидевка.Он напомнил, что многие города Украины, такие как Чернигов и Одесса, — это "исконно русские города и русскоязычные территории". Он посетовал, что за девять лет конфликта он не помнит массовых выступлений на Украине против военных действий против Донбасса. "Мне бы хотелось, чтобы там отошли от парадигмы "моя хата с краю". Там уже должны понять, что времена этой пословицы закончились… Они должны понимать, что война, которую они ведут против Донбасса и России, бьет прежде всего по ним. И в их руках ее прекратить", — заключил председатель Народного совета ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

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в мире, украина, донбасс, россия, владимир бидёвка