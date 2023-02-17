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Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/myaso-1852564187.html
Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией
Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией - РИА Новости, 17.02.2023
Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией
Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:00
2023-02-17T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
владимир бидёвка
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. "Мне бы хотелось, чтобы население Украины, несмотря на всю пропаганду, которую им вбивают в голову, поняло — они сегодня не защищают благие цели. Их сегодня используют как мясо для того, чтобы просто бороться с Россией. И используют их США. Колония США, я в этом глубоко убежден, Европа. Все Украину и ее население используют, хотя, если посмотреть исторически, Украина — это часть России", — отметил Бидевка.Он напомнил, что многие города Украины, такие как Чернигов и Одесса, — это "исконно русские города и русскоязычные территории". Он посетовал, что за девять лет конфликта он не помнит массовых выступлений на Украине против военных действий против Донбасса. "Мне бы хотелось, чтобы там отошли от парадигмы "моя хата с краю". Там уже должны понять, что времена этой пословицы закончились… Они должны понимать, что война, которую они ведут против Донбасса и России, бьет прежде всего по ним. И в их руках ее прекратить", — заключил председатель Народного совета ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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в мире, украина, донбасс, россия, владимир бидёвка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Бидёвка
04:00 17.02.2023 (обновлено: 08:36 17.02.2023)
 
Спикер Народного совета ДНР оценил роль украинцев в конфликте с Россией

Спикер НС ДНР Бидевка: украинцы должны понять, что их используют как пушечное мясо

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Население Украины должно понять, что Запад использует его как пушечное мясо в конфликте с Россией и что украинцы "не защищают благие цели", заявил РИА Новости председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
"Мне бы хотелось, чтобы население Украины, несмотря на всю пропаганду, которую им вбивают в голову, поняло — они сегодня не защищают благие цели. Их сегодня используют как мясо для того, чтобы просто бороться с Россией. И используют их США. Колония США, я в этом глубоко убежден, Европа. Все Украину и ее население используют, хотя, если посмотреть исторически, Украина — это часть России", — отметил Бидевка.
Он напомнил, что многие города Украины, такие как Чернигов и Одесса, — это "исконно русские города и русскоязычные территории".

"Мне бы хотелось, чтобы вот это все понял обычный гражданин, который проживает на Украине и является фактически (для киевской власти) мясом. Они не за свои интересы пойдут умирать. И уж точно ни Донбасс, ни в целом Россия им не враги. Самые большие их враги — это их власть. Их власть, которая поставлена им из-за океана", — считает Бидевка.

Он посетовал, что за девять лет конфликта он не помнит массовых выступлений на Украине против военных действий против Донбасса.
"Мне бы хотелось, чтобы там отошли от парадигмы "моя хата с краю". Там уже должны понять, что времена этой пословицы закончились… Они должны понимать, что война, которую они ведут против Донбасса и России, бьет прежде всего по ним. И в их руках ее прекратить", — заключил председатель Народного совета ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе, 9 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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