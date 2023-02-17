https://ria.ru/20230217/moryaki-1852800778.html

В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками

В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками - РИА Новости, 17.02.2023

В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками

Около 65 судов из более чем 20 стран с 315 моряками на борту по-прежнему заблокированы в украинских портах с февраля 2022 года из-за проблем с безопасностью,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:57

2023-02-17T22:57

2023-02-17T22:57

россия

украина

одесса

фсб

оон

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ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Около 65 судов из более чем 20 стран с 315 моряками на борту по-прежнему заблокированы в украинских портах с февраля 2022 года из-за проблем с безопасностью, говорится в опубликованном докладе на сайте Международной организации труда (МОТ). Организация добавляет, что моряки, работающие на судах в рамках зерновой сделки, рискуют своей жизнью в заминированных водах. ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849834558.html

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украина

одесса

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, одесса, фсб, оон