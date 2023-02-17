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В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками - РИА Новости, 17.02.2023
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В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками
В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками - РИА Новости, 17.02.2023
В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками
Около 65 судов из более чем 20 стран с 315 моряками на борту по-прежнему заблокированы в украинских портах с февраля 2022 года из-за проблем с безопасностью,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:57
2023-02-17T22:57
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ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Около 65 судов из более чем 20 стран с 315 моряками на борту по-прежнему заблокированы в украинских портах с февраля 2022 года из-за проблем с безопасностью, говорится в опубликованном докладе на сайте Международной организации труда (МОТ). Организация добавляет, что моряки, работающие на судах в рамках зерновой сделки, рискуют своей жизнью в заминированных водах. ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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россия, украина, одесса, фсб, оон
Россия, Украина, Одесса, ФСБ, ООН
22:57 17.02.2023
 
В МОТ рассказали о ситуации с застрявшими в украинских портах моряками

МОТ: около 65 судов с 315 моряками застряли в украинских портах с февраля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе
Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблемы Международной организации труда (МОТ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) на указателе. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 фев – РИА Новости. Около 65 судов из более чем 20 стран с 315 моряками на борту по-прежнему заблокированы в украинских портах с февраля 2022 года из-за проблем с безопасностью, говорится в опубликованном докладе на сайте Международной организации труда (МОТ).
"Комиссия отмечает, что через десять месяцев после начала кризиса 65 судов под флагами более 20 стран с примерно 315 моряками на борту по-прежнему застряли в украинских портах, не имея возможности безопасно покинуть их", - сказано в документе.
Организация добавляет, что моряки, работающие на судах в рамках зерновой сделки, рискуют своей жизнью в заминированных водах.
ФСБ РФ в марте прошлого года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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