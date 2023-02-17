https://ria.ru/20230217/mol-1852754726.html

Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской

Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской - РИА Новости, 17.02.2023

Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской

Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:21

2023-02-17T18:21

2023-02-17T18:21

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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом отчете MOL. Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее отмечал, что увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии поможет Будапешту в диверсификации импорта энергоносителей. Кроме того, в рамках диверсификации Венгрия рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российского сырья через Украину станет невозможным. По словам Сийярто, также идут переговоры на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Глава МИД подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

https://ria.ru/20230216/neft-1852500740.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, венгрия, словакия, arab light, в мире