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Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской - РИА Новости, 17.02.2023
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Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской
Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской - РИА Новости, 17.02.2023
Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской
Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:21
2023-02-17T18:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
экономика
венгрия
словакия
arab light
в мире
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом отчете MOL. Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее отмечал, что увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии поможет Будапешту в диверсификации импорта энергоносителей. Кроме того, в рамках диверсификации Венгрия рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российского сырья через Украину станет невозможным. По словам Сийярто, также идут переговоры на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Глава МИД подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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нефть, экономика, венгрия, словакия, arab light, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Экономика, Венгрия, Словакия, Arab Light, В мире
18:21 17.02.2023
 
Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской

Венгерская MOL провела пробный прогон арабской нефти вместо российской на словацком заводе

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии, говорится в годовом отчете MOL.
"Пробный прогон нефти марки Arab Light был успешно проведен на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft, где завершены все подготовительные работы для увеличения приема нефти нероссийских сортов", - сообщается в документе.
Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30%.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее отмечал, что увеличение поставок нефти из Саудовской Аравии поможет Будапешту в диверсификации импорта энергоносителей. Кроме того, в рамках диверсификации Венгрия рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российского сырья через Украину станет невозможным.
По словам Сийярто, также идут переговоры на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Глава МИД подчеркивал, что соглашения с другими странами о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНефтьЭкономикаВенгрияСловакияArab LightВ мире
 
 
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