https://ria.ru/20230217/mkkk-1852145285.html

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Международный комитет Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 17.02.2023

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Международный комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:35

2023-02-17T00:35

2023-02-17T13:05

справки

международный комитет красного креста (мккк)

красный полумесяц

красный крест

петер маурер

женева (город)

швейцария

ссср

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Международный комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь. Организация была основана по инициативе швейцарского гуманиста и общественного деятеля Анри Дюнана. 24 июня 1859 года Дюнан стал свидетелем кровавой битвы возле селения Сольферино, в которой столкнулись солдаты французской, итальянской и австрийской армий. 16 тысяч участников пали на поле битвы, 40 тысяч получили ранения. Поле боя было усеяно ранеными, которые истекали кровью и погибали от жажды, но никто им не оказывал помощь. Дюнан обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь несчастным, не считаясь с тем, какой они национальности, в какой армии воевали, на каком языке говорят. Свои впечатления о пережитом в тот день Дюнан изложил в книге "Воспоминания о битве при Сольферино", экземпляры которой он разослал руководителям европейских государств, политическим деятелям, военачальникам, своим друзьям. Автор выступил за создание в европейских странах действующих на добровольных началах обществ по оказанию помощи раненым, за необходимость принять международное соглашение, которое гарантировало бы этим добровольцам признание и уважение. Женевское благотворительное общество La Société genevoise d'utilité publique ("Женевский союз по поддержанию общественного блага") подробно изучило публикацию Дюнана и учредило комитет, занявшийся вопросами практической реализации рекомендаций. Этот орган, состоявший из пяти членов, стал позже известен как Международный Комитет Красного Креста (МККК). Первое заседание МККК состоялось 17 февраля 1863 года. В октябре 1863 года в Женеве состоялась международная конференция, в которой участвовали представители 14 стран и четырех благотворительных организаций. Она приняла ряд решений и рекомендаций, среди которых – создать в каждой стране добровольные комитеты по оказанию помощи раненым, предоставить статус нейтральности медицинскому и санитарному персоналу, действующему на официальной и добровольной основе.При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась Дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, создающую в каждой стране комитеты по оказанию помощи, чья эмблема будет красный крест на белом фоне, и положившую начало современному международному гуманитарному праву. Во время русско-турецкой войны (1876-1878) Османская империя объявила, что собирается использовать на своих санитарных обозах изображение красного полумесяца, сообщив при этом, что будет уважать красный крест, используемый неприятелем. В 1929 году на дипломатической конференции было дано согласие использовать эмблему красного полумесяца Турции и Египту. В настоящее время многие страны используют красный крест или красный полумесяц – и обе эмблемы равноценны. В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему – красный кристалл (красный квадрат на белом фоне), дающую возможность для стран, не желающих принимать эмблему красного креста или эмблему красного полумесяца, присоединиться к движению и стать его полноправными членами.Первоначально роль МККК заключалась в координации гуманитарной деятельности. Однако постепенно организация стала все больше заниматься оперативной работой на местах. Это было связано с возникновением очевидной необходимости в нейтральной посреднической деятельности между воюющими сторонами. Наряду с этим, были созданы национальные общества (первое из них появилось в германском государстве Вюртемберг в ноябре 1863 года). В последующие годы национальные общества движения были образованы почти во всех европейских странах. Перед Первой мировой войной (1914-1918) в мире насчитывалось 45 национальных обществ помощи раненым. Движение вышло за пределы Европы и получило всеобщее признание. В 1919 году была основана Лига обществ Красного Креста (с 1991 года – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) в качестве координационного органа движения. Первой полномасштабной операцией МККК стала помощь пострадавшим в ходе франко-прусской войны (1870). В ходе этой военной кампании Красный Крест не только оказывал помощь раненым, но и создал службу по пересылке писем военнопленных их семьям.Во время Первой мировой войны Красный Крест прежде всего концентрировал свои усилия на помощи военнопленным, гражданским лицам и репатриации военнопленных и беженцев после подписания перемирия в Компьене (Франция). Красный Крест также пытался (безуспешно) заставить конфликтующие стороны отказаться от применения химического оружия.Это побудило МККК в 1918 году обратиться ко всем воюющим сторонам с призывом отказаться от применения химического оружия. Благодаря этому в 1925 году был принят Женевский протокол, который ввел запрет на использование химического и биологического (бактериологического) оружия. В 1929 году МККК убедил правительства принять новую Женевскую конвенцию для предоставления более эффективной защиты военнопленным. Однако, несмотря на серьезные угрозы, которые несли собой новые вооружения, появившиеся к тому времени, организации не удалось добиться их согласия на принятие новых законов для обеспечения защиты гражданского населения.Во время Второй мировой войны (1939-1945) МККК значительно расширил свою деятельность – организация старалась предоставить защиту и помощь всем жертвам, вне зависимости от их принадлежности к той или иной стороне.В 1949 году, по инициативе МККК, государства дали свое согласие на пересмотр трех существовавших на тот момент Женевских конвенций (касавшихся оказания помощи раненым и больным на поле боя, жертвам боевых действий на море и военнопленным), а также принятие четвертой Женевской конвенции – о защите гражданского населения, оказавшегося во власти неприятельской стороны. Помимо этого, в 1977 году были приняты два дополнительных протокола к Женевским конвенциям. Первый дополнительный протокол применяется к ситуациям международных вооруженных конфликтов, а второй дополнительный протокол – к ситуациям немеждународных вооруженных конфликтов. В дополнительные протоколы также вошли правила, касающиеся ведения военных действий.В настоящее время МККК работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны. Являясь независимой и нейтральной организацией, он обладает мандатом, предусмотренным, главным образом, Женевскими конвенциями 1949 года. Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария). В настоящее время МККК имеет 80 представительств по всему миру. Органами управления МККК являются ассамблея, совет ассамблеи (вспомогательный орган, которому ассамблея делегирует ряд своих полномочий) и директорат (исполнительный орган). Ассамблею и ее совет возглавляет президент МККК Мирьяна Сполярич.MККК финансируется за счет добровольных пожертвований, которые делают государства – участники Женевских конвенций, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, межгосударственные организации (например, Европейская комиссия), а также общественные и частные структуры.Каждый год МККК проводит кампании по сбору средств для финансирования операций, осуществляемых на местах, и деятельности штаб-квартиры. При увеличении потребностей на местах МККК проводит дополнительные кампании по сбору средств.В настоящее время 20 тысяч сотрудников МККК в более чем 100 странах помогают людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и насилия. Самые крупные операции МККК реализует в Афганистане, Бангладеш, Мьянме, на Филиппинах, в Ливии, Сомали, Эфиопии, в Центральноафриканской республике, в Южном Судане, Ираке, Йемене, Ливане, Сирии, в Колумбии, Мексике и на Украине. В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР был ликвидирован, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК). С самого момента создания организации ее основой были добровольцы, которые и по сей день играют важную роль во всех мероприятиях Красного Креста. В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится около 45 тысяч человек, которых организация привлекает для осуществления различных социально-гуманитарных проектов.Председатель РКК – Павел Савчук. Международный Комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 192 национальных общества вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает 80 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтеров).Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

женева (город)

швейцария

ссср

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, международный комитет красного креста (мккк), красный полумесяц, красный крест, петер маурер, женева (город), швейцария, ссср