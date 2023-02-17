00:35 17.02.2023 (обновлено: 13:05 17.02.2023)
Международный комитет Красного Креста (МККК)
© Sputnik / Асатур Есаянц
Международный комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь.
Организация была основана по инициативе швейцарского гуманиста и общественного деятеля Анри Дюнана.
24 июня 1859 года Дюнан стал свидетелем кровавой битвы возле селения Сольферино, в которой столкнулись солдаты французской, итальянской и австрийской армий. 16 тысяч участников пали на поле битвы, 40 тысяч получили ранения. Поле боя было усеяно ранеными, которые истекали кровью и погибали от жажды, но никто им не оказывал помощь. Дюнан обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь несчастным, не считаясь с тем, какой они национальности, в какой армии воевали, на каком языке говорят.
Свои впечатления о пережитом в тот день Дюнан изложил в книге "Воспоминания о битве при Сольферино", экземпляры которой он разослал руководителям европейских государств, политическим деятелям, военачальникам, своим друзьям. Автор выступил за создание в европейских странах действующих на добровольных началах обществ по оказанию помощи раненым, за необходимость принять международное соглашение, которое гарантировало бы этим добровольцам признание и уважение.
Женевское благотворительное общество La Société genevoise d'utilité publique ("Женевский союз по поддержанию общественного блага") подробно изучило публикацию Дюнана и учредило комитет, занявшийся вопросами практической реализации рекомендаций. Этот орган, состоявший из пяти членов, стал позже известен как Международный Комитет Красного Креста (МККК). Первое заседание МККК состоялось 17 февраля 1863 года.
Женевское благотворительное общество La Société genevoise d'utilité publique ("Женевский союз по поддержанию общественного блага") подробно изучило публикацию Дюнана и учредило комитет, занявшийся вопросами практической реализации рекомендаций. Этот орган, состоявший из пяти членов, стал позже известен как Международный Комитет Красного Креста (МККК). Первое заседание МККК состоялось 17 февраля 1863 года.
В октябре 1863 года в Женеве состоялась международная конференция, в которой участвовали представители 14 стран и четырех благотворительных организаций. Она приняла ряд решений и рекомендаций, среди которых – создать в каждой стране добровольные комитеты по оказанию помощи раненым, предоставить статус нейтральности медицинскому и санитарному персоналу, действующему на официальной и добровольной основе.
При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась Дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли Женевскую конвенцию об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, создающую в каждой стране комитеты по оказанию помощи, чья эмблема будет красный крест на белом фоне, и положившую начало современному международному гуманитарному праву.
Во время русско-турецкой войны (1876-1878) Османская империя объявила, что собирается использовать на своих санитарных обозах изображение красного полумесяца, сообщив при этом, что будет уважать красный крест, используемый неприятелем.
В 1929 году на дипломатической конференции было дано согласие использовать эмблему красного полумесяца Турции и Египту. В настоящее время многие страны используют красный крест или красный полумесяц – и обе эмблемы равноценны.
В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему – красный кристалл (красный квадрат на белом фоне), дающую возможность для стран, не желающих принимать эмблему красного креста или эмблему красного полумесяца, присоединиться к движению и стать его полноправными членами.
Первоначально роль МККК заключалась в координации гуманитарной деятельности. Однако постепенно организация стала все больше заниматься оперативной работой на местах. Это было связано с возникновением очевидной необходимости в нейтральной посреднической деятельности между воюющими сторонами. Наряду с этим, были созданы национальные общества (первое из них появилось в германском государстве Вюртемберг в ноябре 1863 года). В последующие годы национальные общества движения были образованы почти во всех европейских странах. Перед Первой мировой войной (1914-1918) в мире насчитывалось 45 национальных обществ помощи раненым. Движение вышло за пределы Европы и получило всеобщее признание. В 1919 году была основана Лига обществ Красного Креста (с 1991 года – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) в качестве координационного органа движения.
Первоначально роль МККК заключалась в координации гуманитарной деятельности. Однако постепенно организация стала все больше заниматься оперативной работой на местах. Это было связано с возникновением очевидной необходимости в нейтральной посреднической деятельности между воюющими сторонами. Наряду с этим, были созданы национальные общества (первое из них появилось в германском государстве Вюртемберг в ноябре 1863 года). В последующие годы национальные общества движения были образованы почти во всех европейских странах. Перед Первой мировой войной (1914-1918) в мире насчитывалось 45 национальных обществ помощи раненым. Движение вышло за пределы Европы и получило всеобщее признание. В 1919 году была основана Лига обществ Красного Креста (с 1991 года – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) в качестве координационного органа движения.
Первой полномасштабной операцией МККК стала помощь пострадавшим в ходе франко-прусской войны (1870). В ходе этой военной кампании Красный Крест не только оказывал помощь раненым, но и создал службу по пересылке писем военнопленных их семьям.
Во время Первой мировой войны Красный Крест прежде всего концентрировал свои усилия на помощи военнопленным, гражданским лицам и репатриации военнопленных и беженцев после подписания перемирия в Компьене (Франция). Красный Крест также пытался (безуспешно) заставить конфликтующие стороны отказаться от применения химического оружия.
Это побудило МККК в 1918 году обратиться ко всем воюющим сторонам с призывом отказаться от применения химического оружия. Благодаря этому в 1925 году был принят Женевский протокол, который ввел запрет на использование химического и биологического (бактериологического) оружия.
В 1929 году МККК убедил правительства принять новую Женевскую конвенцию для предоставления более эффективной защиты военнопленным. Однако, несмотря на серьезные угрозы, которые несли собой новые вооружения, появившиеся к тому времени, организации не удалось добиться их согласия на принятие новых законов для обеспечения защиты гражданского населения.
Во время Второй мировой войны (1939-1945) МККК значительно расширил свою деятельность – организация старалась предоставить защиту и помощь всем жертвам, вне зависимости от их принадлежности к той или иной стороне.
В 1949 году, по инициативе МККК, государства дали свое согласие на пересмотр трех существовавших на тот момент Женевских конвенций (касавшихся оказания помощи раненым и больным на поле боя, жертвам боевых действий на море и военнопленным), а также принятие четвертой Женевской конвенции – о защите гражданского населения, оказавшегося во власти неприятельской стороны.
Помимо этого, в 1977 году были приняты два дополнительных протокола к Женевским конвенциям. Первый дополнительный протокол применяется к ситуациям международных вооруженных конфликтов, а второй дополнительный протокол – к ситуациям немеждународных вооруженных конфликтов. В дополнительные протоколы также вошли правила, касающиеся ведения военных действий.
В настоящее время МККК работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны. Являясь независимой и нейтральной организацией, он обладает мандатом, предусмотренным, главным образом, Женевскими конвенциями 1949 года.
Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария). В настоящее время МККК имеет 80 представительств по всему миру.
Органами управления МККК являются ассамблея, совет ассамблеи (вспомогательный орган, которому ассамблея делегирует ряд своих полномочий) и директорат (исполнительный орган). Ассамблею и ее совет возглавляет президент МККК Мирьяна Сполярич.
MККК финансируется за счет добровольных пожертвований, которые делают государства – участники Женевских конвенций, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца, межгосударственные организации (например, Европейская комиссия), а также общественные и частные структуры.
Каждый год МККК проводит кампании по сбору средств для финансирования операций, осуществляемых на местах, и деятельности штаб-квартиры. При увеличении потребностей на местах МККК проводит дополнительные кампании по сбору средств.
В настоящее время 20 тысяч сотрудников МККК в более чем 100 странах помогают людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и насилия.
Самые крупные операции МККК реализует в Афганистане, Бангладеш, Мьянме, на Филиппинах, в Ливии, Сомали, Эфиопии, в Центральноафриканской республике, в Южном Судане, Ираке, Йемене, Ливане, Сирии, в Колумбии, Мексике и на Украине.
В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР был ликвидирован, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК).
С самого момента создания организации ее основой были добровольцы, которые и по сей день играют важную роль во всех мероприятиях Красного Креста. В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится около 45 тысяч человек, которых организация привлекает для осуществления различных социально-гуманитарных проектов.
Председатель РКК – Павел Савчук.
Международный Комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 192 национальных общества вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает 80 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтеров).
Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников