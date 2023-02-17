https://ria.ru/20230217/miny-1852684789.html
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы - РИА Новости, 17.02.2023
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:38
2023-02-17T14:38
2023-02-17T14:42
происшествия
москва
курский вокзал
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и поместив боеприпасы в противовзрывной контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В пятницу полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. В пресс-службе РЖД добавили, что пассажиров пришлось эвакуировать с цокольного этажа вокзала. Он добавил, что после этого боеприпасы были вывезены на машине разминирования для утилизации на подмосковном полигоне. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840975602.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, курский вокзал, ржд
Происшествия, Москва, Курский вокзал, РЖД
14:38 17.02.2023 (обновлено: 14:42 17.02.2023)
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
Саперы изъяли для утилизации противопехотные мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы