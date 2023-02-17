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Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы - РИА Новости, 17.02.2023
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Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы - РИА Новости, 17.02.2023
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы
Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:38
2023-02-17T14:42
происшествия
москва
курский вокзал
ржд
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и поместив боеприпасы в противовзрывной контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В пятницу полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. В пресс-службе РЖД добавили, что пассажиров пришлось эвакуировать с цокольного этажа вокзала. Он добавил, что после этого боеприпасы были вывезены на машине разминирования для утилизации на подмосковном полигоне. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
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происшествия, москва, курский вокзал, ржд
Происшествия, Москва, Курский вокзал, РЖД
14:38 17.02.2023 (обновлено: 14:42 17.02.2023)
 
Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы

Саперы изъяли для утилизации противопехотные мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и поместив боеприпасы в противовзрывной контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
В пятницу полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. В пресс-службе РЖД добавили, что пассажиров пришлось эвакуировать с цокольного этажа вокзала.
"После изъятия боеприпасы поместили в специальный противовзрывной контейнер, изначально отсоединив взрыватели", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после этого боеприпасы были вывезены на машине разминирования для утилизации на подмосковном полигоне.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияМоскваКурский вокзалРЖД
 
 
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