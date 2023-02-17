https://ria.ru/20230217/miny-1852684789.html

Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы

Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы - РИА Новости, 17.02.2023

Саперы изъяли для утилизации мины, обнаруженные на Курском вокзале Москвы

Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:38

2023-02-17T14:38

2023-02-17T14:42

происшествия

москва

курский вокзал

ржд

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Саперы вывезли для последующей утилизации обнаруженные на Курском вокзале в центре Москвы две противопехотные мины, предварительно отсоединив взрыватели и поместив боеприпасы в противовзрывной контейнер, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В пятницу полиция задержала на Курском вокзале мужчину, пытавшегося пройти через рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами. В пресс-службе РЖД добавили, что пассажиров пришлось эвакуировать с цокольного этажа вокзала. Он добавил, что после этого боеприпасы были вывезены на машине разминирования для утилизации на подмосковном полигоне. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840975602.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, курский вокзал, ржд