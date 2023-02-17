https://ria.ru/20230217/miny-1852630373.html

В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

Московские полицейские задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию Курского вокзала с двумя минами, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:08

2023-02-17T12:08

2023-02-17T13:06

происшествия

москва

курский вокзал

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию Курского вокзала с двумя минами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала, при нем обнаружены две противопехотные мины", — сказал собеседник агентства. По его словам, задержанный передан сотрудникам линейной полиции. Идет разбирательство.

https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806927837.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, курский вокзал