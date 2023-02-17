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В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами - РИА Новости, 17.02.2023
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В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами
В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами
Московские полицейские задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию Курского вокзала с двумя минами, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:08
2023-02-17T13:06
происшествия
москва
курский вокзал
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию Курского вокзала с двумя минами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала, при нем обнаружены две противопехотные мины", — сказал собеседник агентства. По его словам, задержанный передан сотрудникам линейной полиции. Идет разбирательство.
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происшествия, москва, курский вокзал
Происшествия, Москва, Курский вокзал
12:08 17.02.2023 (обновлено: 13:06 17.02.2023)
 
В Москве на Курском вокзале задержали мужчину с противопехотными минами

На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в здании Курского вокзала в Москве
Сотрудники полиции в здании Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники полиции в здании Курского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, пытавшегося пройти на территорию Курского вокзала с двумя минами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Задержан мужчина, который пытался пройти через рамки металлоискателя в здание Курского вокзала, при нем обнаружены две противопехотные мины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанный передан сотрудникам линейной полиции. Идет разбирательство.
Граната - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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ПроисшествияМоскваКурский вокзал
 
 
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