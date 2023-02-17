https://ria.ru/20230217/mify-1852566851.html

Стало известно, как Польша стала "рабом ложного мифа" из-за Украины

Стало известно, как Польша стала "рабом ложного мифа" из-за Украины - РИА Новости, 17.02.2023

Стало известно, как Польша стала "рабом ложного мифа" из-за Украины

"Ложные мифы" о необходимости военной и финансовой поддержки Киева представляют опасность для Польши, считает обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T05:58

2023-02-17T05:58

2023-02-17T12:19

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. "Ложные мифы" о необходимости военной и финансовой поддержки Киева представляют опасность для Польши, считает обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.По словам журналиста, выдуманные истории и суеверия стали одним из основных орудий информационной войны. Миф о необходимости поддержки Украины не только ложный — он опасен как для Киева, так и для Варшавы, уверен Панасюк.Он отметил, что "украинский миф" состоит из нескольких элементов, главный из которых — "коварное вооруженное нападение России на Украину" в 2022 году. Но на самом деле причиной конфликта стал Евромайдан, проспонсированный западными спецслужбами, поясняет обозреватель.Еще одним мифом он назвал "фантасмагорию о слабости России" — эта выдумка, пишет обозреватель, нужна для того, чтобы убедить всех в необходимости финансовой и военной помощи Украине. Кроме того, среди основных мифов автор выделяет дезинформацию, прикрывающую реальные цели, которые США и их союзники преследуют в украинском конфликте, — а именно обогащение.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230217/bezhentsy-1852565717.html

https://ria.ru/20230216/polsha-1852492963.html

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в мире, украина, польша, киев