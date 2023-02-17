https://ria.ru/20230217/mid-1852698146.html

Посла Нидерландов в России вызвали в МИД

Посла Нидерландов в России вызвали в МИД - РИА Новости, 17.02.2023

Посла Нидерландов в России вызвали в МИД

Посол Нидерландов в Москве был вызван накануне в российский МИД, от него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:16

2023-02-17T15:16

2023-02-17T15:52

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Посол Нидерландов в Москве был вызван накануне в российский МИД, от него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за катастрофу рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщили в МИД РФ."Шестнадцатого февраля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Арно Бесхоор Плух. Потребовали прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Российская сторона указала на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая, как отметили в МИД РФ, на протяжении 8,5 лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии"."Заявление ССГ о приостановке расследования – очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции. Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", - также подчеркнули в ведомстве.Кроме того, как отметили в МИД РФ, нидерландскому послу заявили о неприемлемости практики властей страны на препятствование работе российского посольства и исполнению им его прямых функций, в том числе связанных с работой с общественными и историко-мемориальными организациями, а также политологическими площадками.Внимание посла Нидерландов также обратили на деструктивную позиций властей страны, занятую на визовом направлении, его призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов.Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20230214/tanki-1852049629.html

https://ria.ru/20230208/mh17-1850612900.html

https://ria.ru/20230208/mh17-1850581311.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847819259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нидерланды, москва, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей лавров, украина