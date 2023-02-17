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МИД: правоохранители готовы сотрудничать по делу о беременных в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023
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МИД: правоохранители готовы сотрудничать по делу о беременных в Аргентине
МИД: правоохранители готовы сотрудничать по делу о беременных в Аргентине - РИА Новости, 17.02.2023
МИД: правоохранители готовы сотрудничать по делу о беременных в Аргентине
Российские правоохранители открыты к сотрудничеству с Аргентиной по преступлениям, связанным с делом о въезде в страну беременных россиянок, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:15
2023-02-17T07:21
в мире
аргентина
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские правоохранители открыты к сотрудничеству с Аргентиной по преступлениям, связанным с делом о въезде в страну беременных россиянок, сообщили РИА Новости в МИД России."Относительно Вашего вопроса о том, затрагивалась ли в ходе двусторонних дипломатических контактов тема мафии, в сговоре с которой работали агентства, через которые россиянки приезжали в Аргентину, хотели бы отметить, что, насколько нам известно, в настоящее время аргентинскими властями ведется расследование деятельности ряда агентств, специализирующихся на "консультациях по иммиграции". Исходим из того, что данная тема относится к компетенции местной юстиции и является внутренним делом Аргентины", - сказали в ведомстве."При этом отмечаем, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами", - отметили в МИД РФ.В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.В настоящее время также ведется расследование в отношении агентств, помогавших россиянам с родами в Аргентине и получением местных документов. Ребенок, рожденный в Аргентине, получает гражданство этой страны, это дает право родителям также претендовать на аргентинский паспорт.
https://ria.ru/20230217/argentina-1852569152.html
https://ria.ru/20230217/mid-1852569550.html
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в мире, аргентина, россия
В мире, Аргентина, Россия
07:15 17.02.2023 (обновлено: 07:21 17.02.2023)
 
МИД: правоохранители готовы сотрудничать по делу о беременных в Аргентине

МИД: российские службы открыты к сотрудничеству с Аргентиной по делу о въезде беременных

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские правоохранители открыты к сотрудничеству с Аргентиной по преступлениям, связанным с делом о въезде в страну беременных россиянок, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Относительно Вашего вопроса о том, затрагивалась ли в ходе двусторонних дипломатических контактов тема мафии, в сговоре с которой работали агентства, через которые россиянки приезжали в Аргентину, хотели бы отметить, что, насколько нам известно, в настоящее время аргентинскими властями ведется расследование деятельности ряда агентств, специализирующихся на "консультациях по иммиграции". Исходим из того, что данная тема относится к компетенции местной юстиции и является внутренним делом Аргентины", - сказали в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
07:10Туризм
МИД дал рекомендации россиянкам, планирующим рожать в Аргентине
"При этом отмечаем, что российские правоохранительные органы открыты к сотрудничеству и диалогу с аргентинскими партнерами", - отметили в МИД РФ.
В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде в страну. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
В настоящее время также ведется расследование в отношении агентств, помогавших россиянам с родами в Аргентине и получением местных документов. Ребенок, рожденный в Аргентине, получает гражданство этой страны, это дает право родителям также претендовать на аргентинский паспорт.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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МИД сообщил об отсутствии новых инцидентов с беременными в Аргентине
 
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