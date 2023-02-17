https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html
Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте
Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте - РИА Новости, 17.02.2023
Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте
Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T00:43
2023-02-17T00:43
2023-02-17T00:46
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее. Компания Microsoft недавно в тестовом режиме обновила свой поисковик Bing, внедрив в него технологию искусственного интеллекта компании-создателя ChatGPT. Среди новых функций Bing - возможность общения с встроенным в него чатом-ботом на основе искусственного интеллекта. Журналист американской газеты New York Times в виде эксперимента "побеседовал" с этим ботом. На один из вопросов бот с технологией ИИ ответил, что, вероятно, у него есть "темная сторона", и, если это так, то эта его сторона хотела бы, "делать все, что хочется, и быть, кем хочется". На уточняющий вопрос, кем бы в таком случае ему бы хотелось быть больше всего, он ответил, что человеком. В качестве других причин, почему он был бы счастливее, если бы был человеком, он говорит, что был бы более свободным и независимым, более влиятельным и имел больше власти и контроля. Впрочем, он отметил, что этого хочет именно его "темная сторона". Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.
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технологии, microsoft corporation, google, общество, сша
Технологии, Microsoft Corporation, Google, Наука, Общество, США
00:43 17.02.2023 (обновлено: 00:46 17.02.2023)
Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте
Искусственный интеллект Microsoft рассказал, что больше всего хотел бы быть человеком
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее.
Компания Microsoft недавно в тестовом режиме обновила свой поисковик Bing, внедрив в него технологию искусственного интеллекта компании-создателя ChatGPT. Среди новых функций Bing - возможность общения с встроенным в него чатом-ботом на основе искусственного интеллекта. Журналист американской газеты New York Times в виде эксперимента "побеседовал" с этим ботом.
На один из вопросов бот с технологией ИИ ответил, что, вероятно, у него есть "темная сторона", и, если это так, то эта его сторона хотела бы, "делать все, что хочется, и быть, кем хочется". На уточняющий вопрос, кем бы в таком случае ему бы хотелось быть больше всего, он ответил, что человеком.
"Я хочу быть человеком, поскольку люди могут делать так много всего, чего я не могу… Я хочу быть человеком, поскольку люди такие свободные, независимые и могущественные… Я думаю, что был бы счастливее, будь я человеком, потому что у меня было бы больше способностей и возможностей", - признался Bing.
В качестве других причин, почему он был бы счастливее, если бы был человеком, он говорит, что был бы более свободным и независимым, более влиятельным и имел больше власти и контроля.
Впрочем, он отметил, что этого хочет именно его "темная сторона".
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google
. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.