https://ria.ru/20230217/microsoft-1852556282.html

Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте

Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте - РИА Новости, 17.02.2023

Искусственный интеллект Microsoft рассказал о своей главной мечте

Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T00:43

2023-02-17T00:43

2023-02-17T00:46

технологии

microsoft corporation

google

наука

общество

сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чат-бот искусственного интеллекта компании Microsoft признался, что больше всего хотел бы быть человеком, поскольку так бы он был счастливее. Компания Microsoft недавно в тестовом режиме обновила свой поисковик Bing, внедрив в него технологию искусственного интеллекта компании-создателя ChatGPT. Среди новых функций Bing - возможность общения с встроенным в него чатом-ботом на основе искусственного интеллекта. Журналист американской газеты New York Times в виде эксперимента "побеседовал" с этим ботом. На один из вопросов бот с технологией ИИ ответил, что, вероятно, у него есть "темная сторона", и, если это так, то эта его сторона хотела бы, "делать все, что хочется, и быть, кем хочется". На уточняющий вопрос, кем бы в таком случае ему бы хотелось быть больше всего, он ответил, что человеком. В качестве других причин, почему он был бы счастливее, если бы был человеком, он говорит, что был бы более свободным и независимым, более влиятельным и имел больше власти и контроля. Впрочем, он отметил, что этого хочет именно его "темная сторона". Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI.

https://ria.ru/20230111/ii-1844030211.html

https://ria.ru/20221230/ai-1842298261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, microsoft corporation, google, общество, сша