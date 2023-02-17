Рейтинг@Mail.ru
Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/medal-1852697873.html
Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью
Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью - РИА Новости, 17.02.2023
Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью
Девушку, спасшую провалившегося под лед на пруду мальчика в селе Култаево под Пермью, наградят медалью МЧС России, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:16
2023-02-17T15:16
россия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Девушку, спасшую провалившегося под лед на пруду мальчика в селе Култаево под Пермью, наградят медалью МЧС России, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве. Ранее в ведомстве рассказали, что в четверг, 16 февраля, пассажирка такси спасла провалившегося под лед на пруду мальчика. "Девушку, ее зовут Лейла Абдулазимова, спасшую ребенка, ждет ведомственная награда МЧС России за спасение погибающих на водах. Она получит медаль, удостоверение (прилагается к награде) и грамоту за свой поступок", – рассказали в краевом ГУ МЧС. Как писали в соцсетях жители, девушка, проезжая по мосту над водоемом, обратила внимания на маленькую девочку, которая растерянно смотрела на лед. Когда таксист остановил машину, и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду. Далее водитель страховал пассажирку с берега, а она поползла по льду к ребенку и вытянула его за руки. По данным МЧС, мальчик не пострадал.
https://ria.ru/20230217/nagrada-1852675255.html
https://ria.ru/20230209/rebenok-1850908994.html
россия
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край
Россия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край
15:16 17.02.2023
 
Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью

В Пермском крае наградят медалью МЧС девушку, спасшую провалившегося под лед мальчика

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Девушку, спасшую провалившегося под лед на пруду мальчика в селе Култаево под Пермью, наградят медалью МЧС России, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве.
Ранее в ведомстве рассказали, что в четверг, 16 февраля, пассажирка такси спасла провалившегося под лед на пруду мальчика.
Машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 14:05Хорошие новости
В Подмосковье наградили машиниста, остановившего поезд перед коляской
"Девушку, ее зовут Лейла Абдулазимова, спасшую ребенка, ждет ведомственная награда МЧС России за спасение погибающих на водах. Она получит медаль, удостоверение (прилагается к награде) и грамоту за свой поступок", – рассказали в краевом ГУ МЧС.
Как писали в соцсетях жители, девушка, проезжая по мосту над водоемом, обратила внимания на маленькую девочку, которая растерянно смотрела на лед. Когда таксист остановил машину, и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду. Далее водитель страховал пассажирку с берега, а она поползла по льду к ребенку и вытянула его за руки. По данным МЧС, мальчик не пострадал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 16:53
Уфимец спас младенца, сидевшего голым в сугробе рядом с пьяной матерью
 
РоссияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала