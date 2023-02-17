https://ria.ru/20230217/medal-1852697873.html

Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью

Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью - РИА Новости, 17.02.2023

Пермячку, спасшую тонущего мальчика из ледяной воды, наградят медалью

Девушку, спасшую провалившегося под лед на пруду мальчика в селе Култаево под Пермью, наградят медалью МЧС России, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:16

2023-02-17T15:16

2023-02-17T15:16

россия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

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ПЕРМЬ, 17 фев - РИА Новости. Девушку, спасшую провалившегося под лед на пруду мальчика в селе Култаево под Пермью, наградят медалью МЧС России, сообщили РИА Новости в краевом ведомстве. Ранее в ведомстве рассказали, что в четверг, 16 февраля, пассажирка такси спасла провалившегося под лед на пруду мальчика. "Девушку, ее зовут Лейла Абдулазимова, спасшую ребенка, ждет ведомственная награда МЧС России за спасение погибающих на водах. Она получит медаль, удостоверение (прилагается к награде) и грамоту за свой поступок", – рассказали в краевом ГУ МЧС. Как писали в соцсетях жители, девушка, проезжая по мосту над водоемом, обратила внимания на маленькую девочку, которая растерянно смотрела на лед. Когда таксист остановил машину, и девушка открыла дверь, то сразу услышала перепуганный крик мальчика на пруду. Далее водитель страховал пассажирку с берега, а она поползла по льду к ребенку и вытянула его за руки. По данным МЧС, мальчик не пострадал.

https://ria.ru/20230217/nagrada-1852675255.html

https://ria.ru/20230209/rebenok-1850908994.html

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россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край