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В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок
В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок - РИА Новости, 17.02.2023
В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок
В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информацию из суда. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:08
2023-02-17T04:08
2023-02-17T11:58
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информацию из суда.Инцидент произошел после онлайн-собрания, на котором Цзюньмин пообщался с учителем сына. Отцу рассказали о плохой успеваемости и сообщили, что ребенок получил по физкультуре лишь 18 баллов из 100. После этого Ян Цзюньмин обвинил сына в том, что тот "слишком ленив и недостаточно усердно учится".Ян Цзюньмин рассказал также, что несколько лет назад развелся с женой, потому что изменял ей. По его словам, меч он купил в интернет-магазине, поскольку интересовался коллекционированием самурайских клинков.Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика были другие, более давние травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью его несколько раз избивали. Это происшествие вызвало широкую дискуссию в Китае.
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РИА Новости
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в мире, китай
04:08 17.02.2023 (обновлено: 11:58 17.02.2023)
В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок
В Китае отец-одиночка убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохих оценок в школе
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе, пишет South China Morning Post
со ссылкой на информацию из суда.
"Отец-одиночка на юго-западе Китая получил 12 лет тюрьмы за то, что случайно зарезал своего сына-подростка после того, как попытка мотивировать мальчика усерднее учиться провалилась", — говорится в статье.
Инцидент произошел после онлайн-собрания, на котором Цзюньмин пообщался с учителем сына. Отцу рассказали о плохой успеваемости и сообщили, что ребенок получил по физкультуре лишь 18 баллов из 100. После этого Ян Цзюньмин обвинил сына в том, что тот "слишком ленив и недостаточно усердно учится".
"Я пришел в такую ярость, что взял японский самурайский меч и шагнул вперед, чтобы нанести ему удар", — приводит издание слова отца из зала судебного заседания.
Ян Цзюньмин рассказал также, что несколько лет назад развелся с женой, потому что изменял ей. По его словам, меч он купил в интернет-магазине, поскольку интересовался коллекционированием самурайских клинков.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика были другие, более давние травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью его несколько раз избивали. Это происшествие вызвало широкую дискуссию в Китае.