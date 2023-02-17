https://ria.ru/20230217/mech-1852563933.html

В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок

В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок - РИА Новости, 17.02.2023

В Китае отец убил сына самурайским мечом из-за плохих оценок

В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информацию из суда. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T04:08

2023-02-17T04:08

2023-02-17T11:58

в мире

китай

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Китае отец убил 13-летнего сына самурайским мечом из-за плохой успеваемости в школе, пишет South China Morning Post со ссылкой на информацию из суда.Инцидент произошел после онлайн-собрания, на котором Цзюньмин пообщался с учителем сына. Отцу рассказали о плохой успеваемости и сообщили, что ребенок получил по физкультуре лишь 18 баллов из 100. После этого Ян Цзюньмин обвинил сына в том, что тот "слишком ленив и недостаточно усердно учится".Ян Цзюньмин рассказал также, что несколько лет назад развелся с женой, потому что изменял ей. По его словам, меч он купил в интернет-магазине, поскольку интересовался коллекционированием самурайских клинков.Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика были другие, более давние травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью его несколько раз избивали. Это происшествие вызвало широкую дискуссию в Китае.

https://ria.ru/20220730/ubiytsa-1806135132.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай