https://ria.ru/20230217/maslenitsa-1852563772.html

Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов

Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов - РИА Новости, 17.02.2023

Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов

Даже для здорового человека средняя порция блинов не должна превышать 250 грамм, а для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:43

2023-02-17T03:43

2023-02-17T03:43

общество

москва

россия

антонина стародубова

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/45/1551564549_0:165:3072:1892_1920x0_80_0_0_b2eb2d64cb936e0c9b62eda59aeb4153.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Даже для здорового человека средняя порция блинов не должна превышать 250 грамм, а для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла, желтков в тесте, а также использовать молоко или кефир пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы. Стародубова рассказала, что существуют множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна (гречневую, полбяную ржаную), уменьшить количество добавляемого сливочного масла. "Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит калорийность блюда и обогатит его состав витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остаётся довольно калорийным и средняя порция блинов (уже с учетом всех начинок и подливок) для взрослого здорового человека не должна составлять более 200 - 250 грамм", - сказала Стародубова. Стародубова подчеркнула, что угощаться блинами всю неделю масленицы даже здоровому человеку не рекомендуется, особенно запивая алкоголем. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17 по 26 февраля в городе пройдет фестиваль "Московская Масленица". Гости смогут попробовать более 50 видов блинов, 30 видов сыров и 150 видов рыбных и мясных деликатесов. Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля, в 2022 году эти праздники пришлись на неделю позже - с 28 февраля по 6 марта.

https://ria.ru/20230216/moskva-1852360202.html

https://ria.ru/20230213/ikra-1851758960.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, антонина стародубова, сергей собянин