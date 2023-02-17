https://ria.ru/20230217/maslenitsa-1852563772.html
Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов
Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов - РИА Новости, 17.02.2023
Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов
Даже для здорового человека средняя порция блинов не должна превышать 250 грамм, а для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T03:43
2023-02-17T03:43
2023-02-17T03:43
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Даже для здорового человека средняя порция блинов не должна превышать 250 грамм, а для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла, желтков в тесте, а также использовать молоко или кефир пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы. Стародубова рассказала, что существуют множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна (гречневую, полбяную ржаную), уменьшить количество добавляемого сливочного масла. "Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит калорийность блюда и обогатит его состав витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остаётся довольно калорийным и средняя порция блинов (уже с учетом всех начинок и подливок) для взрослого здорового человека не должна составлять более 200 - 250 грамм", - сказала Стародубова. Стародубова подчеркнула, что угощаться блинами всю неделю масленицы даже здоровому человеку не рекомендуется, особенно запивая алкоголем. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17 по 26 февраля в городе пройдет фестиваль "Московская Масленица". Гости смогут попробовать более 50 видов блинов, 30 видов сыров и 150 видов рыбных и мясных деликатесов. Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля, в 2022 году эти праздники пришлись на неделю позже - с 28 февраля по 6 марта.
https://ria.ru/20230216/moskva-1852360202.html
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общество, москва, россия, антонина стародубова, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Антонина Стародубова, Сергей Собянин
Диетолог раскрыла идеальную порцию блинов
Диетолог Стародубова: даже на масленицу порция блинов не должна превышать 250 грамм
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Даже для здорового человека средняя порция блинов не должна превышать 250 грамм, а для снижения калорийности блюда можно уменьшить количество сливочного масла, желтков в тесте, а также использовать молоко или кефир пониженной жирности, рассказала РИА Новости главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в преддверии масленицы.
Стародубова рассказала, что существуют множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна (гречневую, полбяную ржаную), уменьшить количество добавляемого сливочного масла.
"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит калорийность блюда и обогатит его состав витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остаётся довольно калорийным и средняя порция блинов (уже с учетом всех начинок и подливок) для взрослого здорового человека не должна составлять более 200 - 250 грамм", - сказала Стародубова.
Стародубова подчеркнула, что угощаться блинами всю неделю масленицы даже здоровому человеку не рекомендуется, особенно запивая алкоголем.
"Блины сами по себе являются довольно калорийным блюдом. Так, в небольшой порции (150 грамм или три – четыре штучки) простых тонких блинов содержится в среднем 345 килокалорий, 9 грамм белков, 15 грамм жиров и 45 грамм углеводов, а если добавить к этому количеству начинку или другие продукты, которые подаются в дополнение к блинам, то калорийность может увеличиться в несколько раз. Не стоит употреблять с блинами и алкоголь, это только усложнит процесс усвоения тяжёлой пищи", - добавила Стародубова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что с 17 по 26 февраля в городе пройдет фестиваль "Московская Масленица". Гости смогут попробовать более 50 видов блинов, 30 видов сыров и 150 видов рыбных и мясных деликатесов.
Масленица в 2023 году проходит в России
с 20 по 26 февраля, в 2022 году эти праздники пришлись на неделю позже - с 28 февраля по 6 марта.