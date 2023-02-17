https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html

Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ

Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023

Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:54

2023-02-17T15:54

2023-02-17T17:27

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киев

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.По его словам, это высказывание также возмутило самых решительных союзников Киева в Европе.Французский лидер продолжает раздражать своих партнеров, предлагая дать Москве гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт, отметил Рикар."Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса", — подчеркнул автор публикации.Рикар предположил, что Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.В июне прошлого года президент Франции призывал не пытаться "унизить" Россию, потому что настанет день, когда придется возобновить сотрудничество.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230215/makron-1852075383.html

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