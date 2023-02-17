15:54 17.02.2023 (обновлено: 17:27 17.02.2023)
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ
Le Monde: призыв президента Франции Макрона к диалогу с Россией разозлил Зеленского
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.
По его словам, это высказывание также возмутило самых решительных союзников Киева в Европе.
"Так что любимое дипломатическое выражение Макрона "в то же время" (когда Париж и посылает оружие врагам России и призывает к диалогу с ней) — это выражение если и обсуждается во Франции, то за ее пределами оно уж точно вызывает непонимание. Тем более что позиция французского руководства иногда озвучивается в неподходящий момент, подрывая только что прозвучавшие заявления о поддержке Украины", — говорится в публикации.
Французский лидер продолжает раздражать своих партнеров, предлагая дать Москве гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт, отметил Рикар.
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"Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса", — подчеркнул автор публикации.
Рикар предположил, что Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.
В июне прошлого года президент Франции призывал не пытаться "унизить" Россию, потому что настанет день, когда придется возобновить сотрудничество.
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