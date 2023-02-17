Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:54
2023-02-17T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759920_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_66b5c858766fed511fd299392a928e72.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.По его словам, это высказывание также возмутило самых решительных союзников Киева в Европе.Французский лидер продолжает раздражать своих партнеров, предлагая дать Москве гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт, отметил Рикар."Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса", — подчеркнул автор публикации.Рикар предположил, что Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.В июне прошлого года президент Франции призывал не пытаться "унизить" Россию, потому что настанет день, когда придется возобновить сотрудничество.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230215/makron-1852075383.html
https://ria.ru/20230211/makron-1851328673.html
россия
франция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef74434ca3319cebe87d4a57242d8256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Киев, НАТО
15:54 17.02.2023 (обновлено: 17:27 17.02.2023)
 
Макрон заявлением о России вывел из себя Зеленского, пишут СМИ

Le Monde: призыв президента Франции Макрона к диалогу с Россией разозлил Зеленского

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского коллегу Владимира Зеленского, написал обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.
По его словам, это высказывание также возмутило самых решительных союзников Киева в Европе.

"Так что любимое дипломатическое выражение Макрона "в то же время" (когда Париж и посылает оружие врагам России и призывает к диалогу с ней) — это выражение если и обсуждается во Франции, то за ее пределами оно уж точно вызывает непонимание. Тем более что позиция французского руководства иногда озвучивается в неподходящий момент, подрывая только что прозвучавшие заявления о поддержке Украины", — говорится в публикации.

Французский лидер продолжает раздражать своих партнеров, предлагая дать Москве гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт, отметил Рикар.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
15 февраля, 09:06
СМИ узнали, на какую "жертву" пошел Макрон из-за встречи с Зеленским
"Кроме того, слова Макрона о том, что ни в коем случае нельзя позволить Украине вступить в НАТО, сказанные им в декабре 2022 года, шокировали украинских чиновников, которые считают себя де-факто членами альянса", — подчеркнул автор публикации.
Рикар предположил, что Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в переговорах, а не на полях сражений.
В июне прошлого года президент Франции призывал не пытаться "унизить" Россию, потому что настанет день, когда придется возобновить сотрудничество.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 08:00
Макрон готов поставить на отношениях с Россией большой крест
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала