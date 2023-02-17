https://ria.ru/20230217/makeevka-1852653661.html
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Макеевку - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:08
2023-02-17T13:08
2023-02-17T13:08
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска снова обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Макеевке