https://ria.ru/20230217/makeevka-1852644334.html

Украинские войска выпустили по Макеевке еще шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Макеевке еще шесть снарядов - РИА Новости, 17.02.2023

Украинские войска выпустили по Макеевке еще шесть снарядов

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:47

2023-02-17T12:47

2023-02-17T12:47

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852577207.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия