https://ria.ru/20230217/makeevka-1852638622.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:34
2023-02-17T12:34
2023-02-17T12:34
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
донбасс
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Донбасс
Украинские войска обстреляли Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке восемь снарядов натовского калибра