https://ria.ru/20230217/magazin-1852804565.html

СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу

СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу - РИА Новости, 17.02.2023

СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу

СК РФ показал работу следственной группы в цветочном магазине в центре Москвы, где мужчины удерживали заложницу, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:51

2023-02-17T23:51

2023-02-17T23:51

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СК РФ показал работу следственной группы в цветочном магазине в центре Москвы, где мужчины удерживали заложницу, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства. Согласно видео, длительность которого 36 секунд, в цветочном магазине работают следователи и криминалисты с собаками. На полу лежат несколько гильз, предположительно, после стрельбы одного из задержанных. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и удерживали там женщину. Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.

https://ria.ru/20230209/ograblenie-1850838700.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)