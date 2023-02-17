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СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу - РИА Новости, 17.02.2023
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СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу
СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу - РИА Новости, 17.02.2023
СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу
СК РФ показал работу следственной группы в цветочном магазине в центре Москвы, где мужчины удерживали заложницу, соответствующее видео опубликовано в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:51
2023-02-17T23:51
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СК РФ показал работу следственной группы в цветочном магазине в центре Москвы, где мужчины удерживали заложницу, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства. Согласно видео, длительность которого 36 секунд, в цветочном магазине работают следователи и криминалисты с собаками. На полу лежат несколько гильз, предположительно, после стрельбы одного из задержанных. В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и удерживали там женщину. Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, один из них несколько раз выстрелил в полицейского. Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя. Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
23:51 17.02.2023
 
СК показал работу следователей в магазине Москвы, где удерживали заложницу

СК показал работу следователей в магазине в центре Москвы, где удерживали заложницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. СК РФ показал работу следственной группы в цветочном магазине в центре Москвы, где мужчины удерживали заложницу, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Согласно видео, длительность которого 36 секунд, в цветочном магазине работают следователи и криминалисты с собаками. На полу лежат несколько гильз, предположительно, после стрельбы одного из задержанных.
В пятницу вечером двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице в Москве и удерживали там женщину.
Преступники уже задержаны. По данным столичного главка СК РФ, один из них несколько раз выстрелил в полицейского.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложника и покушении на жизнь правоохранителя.
Женщина, которую удерживали злоумышленники, не пострадала.
Кадр видео, опубликованного Главным управлением МВД России по Московской области
9 февраля, 13:46
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