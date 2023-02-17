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Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан - РИА Новости, 17.02.2023
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https://ria.ru/20230217/lutsenko-1852603365.html
Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан
Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан - РИА Новости, 17.02.2023
Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан
В проектах Молодёжного парламента Вологодской области в 2022 году участвовали более 23 тысячи жителей Череповца, сообщил председатель Заксобрания области Андрей РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:56
2023-02-17T10:56
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
череповец
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ВОЛОГДА, 17 фев – РИА Новости. В проектах Молодёжного парламента Вологодской области в 2022 году участвовали более 23 тысячи жителей Череповца, сообщил председатель Заксобрания области Андрей Луценко.Итоги работы молодых парламентариев в округах и районах области за прошедший год подвели на прошедшем в стенах Заксобрания первом в этом году заседании Молодёжного парламента. Всего в 2022 году молодыми парламентариями региона было проведено свыше 200 мероприятий. По словам Луценко, одним из их достижений стал 100%-й успех на местных выборах осенью 2022 года: все 18 молодых парламентариев-кандидатов, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы."Наша совместная работа, деятельность молодёжных парламентов районных центров и области даёт хороший результат. Те компетенции и навыки, которые вы осваиваете здесь, участвуя в нашей совместной работе, помогают в вашей взрослой жизни. Особо хочется отметить Череповец, Белозерский округ и Кирилловский район. Команды парламентариев в этих муниципалитетах продемонстрировали в 2022 году лучшие результаты. Например, в Череповце ребята из молодёжного парламента реализовали более 90 проектов и мероприятий, охват участников которых превысил 23 тысячи человек", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.В Белозерске к участию в проектах активисты привлекли более пяти тысяч человек, проведя более 40 мероприятий, включая благоустройство парка и участие в программе "Народный бюджет". В свою очередь, в Кирилловском районе молодые парламентарии с помощью волонтеров привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны, благоустроили детские площадки.
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андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, череповец
Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Череповец
10:56 17.02.2023
 

Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 17 фев – РИА Новости. В проектах Молодёжного парламента Вологодской области в 2022 году участвовали более 23 тысячи жителей Череповца, сообщил председатель Заксобрания области Андрей Луценко.
Итоги работы молодых парламентариев в округах и районах области за прошедший год подвели на прошедшем в стенах Заксобрания первом в этом году заседании Молодёжного парламента. Всего в 2022 году молодыми парламентариями региона было проведено свыше 200 мероприятий. По словам Луценко, одним из их достижений стал 100%-й успех на местных выборах осенью 2022 года: все 18 молодых парламентариев-кандидатов, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы.
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"Наша совместная работа, деятельность молодёжных парламентов районных центров и области даёт хороший результат. Те компетенции и навыки, которые вы осваиваете здесь, участвуя в нашей совместной работе, помогают в вашей взрослой жизни. Особо хочется отметить Череповец, Белозерский округ и Кирилловский район. Команды парламентариев в этих муниципалитетах продемонстрировали в 2022 году лучшие результаты. Например, в Череповце ребята из молодёжного парламента реализовали более 90 проектов и мероприятий, охват участников которых превысил 23 тысячи человек", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.
В Белозерске к участию в проектах активисты привлекли более пяти тысяч человек, проведя более 40 мероприятий, включая благоустройство парка и участие в программе "Народный бюджет". В свою очередь, в Кирилловском районе молодые парламентарии с помощью волонтеров привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны, благоустроили детские площадки.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской областиЧереповец
 
 
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