Луценко: в проектах Молодежного парламента участвовали 23 тысячи череповчан
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 17 фев – РИА Новости. В проектах Молодёжного парламента Вологодской области в 2022 году участвовали более 23 тысячи жителей Череповца, сообщил председатель Заксобрания области Андрей Луценко.
Итоги работы молодых парламентариев в округах и районах области за прошедший год подвели на прошедшем в стенах Заксобрания первом в этом году заседании Молодёжного парламента. Всего в 2022 году молодыми парламентариями региона было проведено свыше 200 мероприятий. По словам Луценко, одним из их достижений стал 100%-й успех на местных выборах осенью 2022 года: все 18 молодых парламентариев-кандидатов, получили депутатские мандаты в муниципальные представительные органы.
"Наша совместная работа, деятельность молодёжных парламентов районных центров и области даёт хороший результат. Те компетенции и навыки, которые вы осваиваете здесь, участвуя в нашей совместной работе, помогают в вашей взрослой жизни. Особо хочется отметить Череповец, Белозерский округ и Кирилловский район. Команды парламентариев в этих муниципалитетах продемонстрировали в 2022 году лучшие результаты. Например, в Череповце ребята из молодёжного парламента реализовали более 90 проектов и мероприятий, охват участников которых превысил 23 тысячи человек", - приводятся в сообщении пресс-службы Заксобрания слова Луценко.
В Белозерске к участию в проектах активисты привлекли более пяти тысяч человек, проведя более 40 мероприятий, включая благоустройство парка и участие в программе "Народный бюджет". В свою очередь, в Кирилловском районе молодые парламентарии с помощью волонтеров привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны, благоустроили детские площадки.