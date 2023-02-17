Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:58
2023-02-17T15:58
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:3240:1822_1920x0_80_0_0_5fe8caa9805752ca02c8c6c517bcec8b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией. "Двадцать восемь программ, которые мы с вами наметили (выполнить – ред.), - под 80% уже выполнено", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что остались к реализации задачи в гуманитарной сфере, в то время как ключевые задачи в налоговой, таможенной сферах решены, но остались еще некоторые технические моменты. При этом, по словам Лукашенко, уже выделено помещение для работы в Белоруссии совместного налогового комитета.
https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775360290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d073eb2cfec2d4454f4dde5090002f5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
15:58 17.02.2023
 
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией

Лукашенко: союзные программы по интеграции Белоруссии с Россией выполнены на 80 процентов

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией.
"Двадцать восемь программ, которые мы с вами наметили (выполнить – ред.), - под 80% уже выполнено", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он пояснил, что остались к реализации задачи в гуманитарной сфере, в то время как ключевые задачи в налоговой, таможенной сферах решены, но остались еще некоторые технические моменты. При этом, по словам Лукашенко, уже выделено помещение для работы в Белоруссии совместного налогового комитета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 15:14
Лукашенко заявил о беспрецедентном товарообороте России и Белоруссии
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала