https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:58
2023-02-17T15:58
2023-02-17T15:58
союзное государство
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией. "Двадцать восемь программ, которые мы с вами наметили (выполнить – ред.), - под 80% уже выполнено", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что остались к реализации задачи в гуманитарной сфере, в то время как ключевые задачи в налоговой, таможенной сферах решены, но остались еще некоторые технические моменты. При этом, по словам Лукашенко, уже выделено помещение для работы в Белоруссии совместного налогового комитета.
https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией
Лукашенко: союзные программы по интеграции Белоруссии с Россией выполнены на 80 процентов
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией.
"Двадцать восемь программ, которые мы с вами наметили (выполнить – ред.), - под 80% уже выполнено", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным.
Он пояснил, что остались к реализации задачи в гуманитарной сфере, в то время как ключевые задачи в налоговой, таможенной сферах решены, но остались еще некоторые технические моменты. При этом, по словам Лукашенко, уже выделено помещение для работы в Белоруссии совместного налогового комитета.