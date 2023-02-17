https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html

Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией

Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией - РИА Новости, 17.02.2023

Лукашенко рассказал о выполнении программы по интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:58

2023-02-17T15:58

2023-02-17T15:58

союзное государство

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к настоящему моменту выполнено около 80% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции с Россией. "Двадцать восемь программ, которые мы с вами наметили (выполнить – ред.), - под 80% уже выполнено", - сказал Лукашенко в пятницу, встречаясь с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что остались к реализации задачи в гуманитарной сфере, в то время как ключевые задачи в налоговой, таможенной сферах решены, но остались еще некоторые технические моменты. При этом, по словам Лукашенко, уже выделено помещение для работы в Белоруссии совместного налогового комитета.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика