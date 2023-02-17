https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852709805.html

Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве

Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве - РИА Новости, 17.02.2023

Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве

"Миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" РФ и Белоруссию, импортозамещение все равно продвигается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:50

2023-02-17T15:50

2023-02-17T16:16

экономика

александр лукашенко

владимир путин

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союзное государство

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. "Миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" РФ и Белоруссию, импортозамещение все равно продвигается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. "Миролюбивым (в кавычках) странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Лукашенко. В качестве примера белорусский лидер привел заказ IT-продукции более чем на 300 миллионов долларов, сделанный российскими компаниями у белорусских айтишников. "А все кричали: вот, в Беларуси разбежались, в Россию ушли и прочее", - иронично прокомментировал ситуацию Лукашенко.Глава белорусского государства также обратил внимание на значительный прогресс по импортозамещению в микроэлектронике. "Наши специалисты говорят: не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы все необходимое выполним. Может, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти и что делать", - сказал президент республики.Поэтому, добавил он, решение вопроса импортозамещения в этой сфере началось.Лукашенко также привел пример успешной кооперации в Союзном государстве в машиностроительной отрасли - компании "КамАЗ" и МАЗ выпускают в настоящее время друг для друга комплектующие для производства грузовиков. "У нас всегда какая-то волокита была – "КамАЗ", МАЗ… А сейчас и конкуренции никакой (между ними – ред.). Мы выпускаем комплектующие для "КамАЗа", "КамАЗ" делает для нас", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер пояснил, что вопрос конкуренции между заводами был снят после того, как отдельные иностранные компании ушли с рынков РФ и Белоруссии.

https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html

https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия