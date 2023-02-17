https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852709805.html
Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве
Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве
"Миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" РФ и Белоруссию, импортозамещение все равно продвигается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:50
2023-02-17T15:50
2023-02-17T16:16
экономика
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
союзное государство
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. "Миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" РФ и Белоруссию, импортозамещение все равно продвигается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево. "Миролюбивым (в кавычках) странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Лукашенко. В качестве примера белорусский лидер привел заказ IT-продукции более чем на 300 миллионов долларов, сделанный российскими компаниями у белорусских айтишников. "А все кричали: вот, в Беларуси разбежались, в Россию ушли и прочее", - иронично прокомментировал ситуацию Лукашенко.Глава белорусского государства также обратил внимание на значительный прогресс по импортозамещению в микроэлектронике. "Наши специалисты говорят: не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы все необходимое выполним. Может, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти и что делать", - сказал президент республики.Поэтому, добавил он, решение вопроса импортозамещения в этой сфере началось.Лукашенко также привел пример успешной кооперации в Союзном государстве в машиностроительной отрасли - компании "КамАЗ" и МАЗ выпускают в настоящее время друг для друга комплектующие для производства грузовиков. "У нас всегда какая-то волокита была – "КамАЗ", МАЗ… А сейчас и конкуренции никакой (между ними – ред.). Мы выпускаем комплектующие для "КамАЗа", "КамАЗ" делает для нас", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер пояснил, что вопрос конкуренции между заводами был снят после того, как отдельные иностранные компании ушли с рынков РФ и Белоруссии.
https://ria.ru/20230217/belorussiya-1852697286.html
https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852712837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия
Экономика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Союзное государство
15:50 17.02.2023 (обновлено: 16:16 17.02.2023)
Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве
Лукашенко: Западу не удалось зажать Россию и Белоруссию и сорвать импортозамещение
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев – РИА Новости. "Миролюбивым" странам Запада не удалось "зажать" РФ и Белоруссию, импортозамещение все равно продвигается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево.
"Миролюбивым (в кавычках) странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается", - сказал Лукашенко.
В качестве примера белорусский лидер привел заказ IT-продукции более чем на 300 миллионов долларов, сделанный российскими компаниями у белорусских айтишников. "А все кричали: вот, в Беларуси разбежались, в Россию ушли и прочее", - иронично прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Глава белорусского государства также обратил внимание на значительный прогресс по импортозамещению в микроэлектронике. "Наши специалисты говорят: не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы все необходимое выполним. Может, чуть-чуть габариты будут больше, но в ближайшее время мы знаем, куда идти и что делать", - сказал президент республики.
Поэтому, добавил он, решение вопроса импортозамещения в этой сфере началось.
Лукашенко также привел пример успешной кооперации в Союзном государстве в машиностроительной отрасли - компании "КамАЗ" и МАЗ выпускают в настоящее время друг для друга комплектующие для производства грузовиков. "У нас всегда какая-то волокита была – "КамАЗ", МАЗ… А сейчас и конкуренции никакой (между ними – ред.). Мы выпускаем комплектующие для "КамАЗа", "КамАЗ" делает для нас", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер пояснил, что вопрос конкуренции между заводами был снят после того, как отдельные иностранные компании ушли с рынков РФ и Белоруссии.