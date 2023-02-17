https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852701158.html
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию - РИА Новости, 17.02.2023
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:26
2023-02-17T15:26
2023-02-17T15:26
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852698282_357:592:2945:2048_1920x0_80_0_0_f6bfe044170152b92c88ba6fa1404249.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и разделяет подходы президента Белоруссии. "Вчера смотрел вашу пресс-конференцию", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко. Белорусский лидер с улыбкой отреагировал: "Лучше б не смотрели: расстроились, наверное". "Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852387256.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852698282_616:558:2603:2048_1920x0_80_0_0_01fcdd5274f5c650a0fc23909d442cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию
Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко и разделяет его позиции и подходы
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и разделяет подходы президента Белоруссии.
"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко.
Белорусский лидер с улыбкой отреагировал: "Лучше б не смотрели: расстроились, наверное".
"Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - сказал Путин.