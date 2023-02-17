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Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию - РИА Новости, 17.02.2023
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию
Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:26
2023-02-17T15:26
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и разделяет подходы президента Белоруссии. "Вчера смотрел вашу пресс-конференцию", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко. Белорусский лидер с улыбкой отреагировал: "Лучше б не смотрели: расстроились, наверное". "Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - сказал Путин.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
15:26 17.02.2023
 
Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Путин заявил, что смотрел пресс-конференцию Лукашенко и разделяет его позиции и подходы

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и разделяет подходы президента Белоруссии.
"Вчера смотрел вашу пресс-конференцию", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко.
Белорусский лидер с улыбкой отреагировал: "Лучше б не смотрели: расстроились, наверное".
"Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - сказал Путин.
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