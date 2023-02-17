https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852701158.html

Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию - РИА Новости, 17.02.2023

Путин признался Лукашенко, что смотрел его пресс-конференцию

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:26

2023-02-17T15:26

2023-02-17T15:26

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что смотрел его пресс-конференцию, прошедшую накануне, и разделяет подходы президента Белоруссии. "Вчера смотрел вашу пресс-конференцию", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко. Белорусский лидер с улыбкой отреагировал: "Лучше б не смотрели: расстроились, наверное". "Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852387256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика