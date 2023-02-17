https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852691997.html

Путин и Лукашенко начали переговоры

Путин и Лукашенко начали переговоры - РИА Новости, 17.02.2023

Путин и Лукашенко начали переговоры

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:56

2023-02-17T14:56

2023-02-17T14:58

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

политика

московская область (подмосковье)

ново-огарево (московская область)

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Как анонсировал накануне Лукашенко, в ходе встречи планируется обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.

https://ria.ru/20230217/vstrecha-1852636069.html

россия

белоруссия

московская область (подмосковье)

ново-огарево (московская область)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, московская область (подмосковье), ново-огарево (московская область)