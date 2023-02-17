https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852691997.html
Путин и Лукашенко начали переговоры
Путин и Лукашенко начали переговоры - РИА Новости, 17.02.2023
Путин и Лукашенко начали переговоры
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:56
2023-02-17T14:56
2023-02-17T14:58
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
политика
московская область (подмосковье)
ново-огарево (московская область)
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Как анонсировал накануне Лукашенко, в ходе встречи планируется обсудить вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что беседа, как ожидается, будет обстоятельной.
https://ria.ru/20230217/vstrecha-1852636069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, московская область (подмосковье), ново-огарево (московская область)
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Политика, Московская область (Подмосковье), Ново-Огарево (Московская область)
14:56 17.02.2023 (обновлено: 14:58 17.02.2023)
Путин и Лукашенко начали переговоры
Президенты Путин и Лукашенко начали переговоры в Ново-Огарево