https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852616840.html

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 17.02.2023

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:40

2023-02-17T11:40

2023-02-17T11:51

москва

политика

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) уже в Москве", - говорится в сообщении. Telegram-канал также публикует фото белорусского президента у трапа самолета, который приземлился в аэропорту.По информации пресс-службы главы белорусского государства, 17 февраля президент направился в Москву на переговоры с президентом России. В пресс-службе напомнили, что главы государств условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора вечером 5 февраля.

https://ria.ru/20230216/vstrecha-1852382954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин