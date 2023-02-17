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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 17.02.2023
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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:40
2023-02-17T11:51
москва
политика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) уже в Москве", - говорится в сообщении. Telegram-канал также публикует фото белорусского президента у трапа самолета, который приземлился в аэропорту.По информации пресс-службы главы белорусского государства, 17 февраля президент направился в Москву на переговоры с президентом России. В пресс-службе напомнили, что главы государств условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора вечером 5 февраля.
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москва, политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Москва, Политика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
11:40 17.02.2023 (обновлено: 11:51 17.02.2023)
 
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. 17 февраля 2023
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. 17 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. 17 февраля 2023
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Первый (Лукашенко – ред.) уже в Москве", - говорится в сообщении. Telegram-канал также публикует фото белорусского президента у трапа самолета, который приземлился в аэропорту.
По информации пресс-службы главы белорусского государства, 17 февраля президент направился в Москву на переговоры с президентом России. В пресс-службе напомнили, что главы государств условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора вечером 5 февраля.
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