https://ria.ru/20230217/lukashenko-1852616840.html
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву - РИА Новости, 17.02.2023
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:40
2023-02-17T11:40
2023-02-17T11:51
москва
политика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620590_0:336:960:876_1920x0_80_0_0_8330e3e3ca147628d18999bf84e708a9.jpg
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где ожидаются его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко – ред.) уже в Москве", - говорится в сообщении. Telegram-канал также публикует фото белорусского президента у трапа самолета, который приземлился в аэропорту.По информации пресс-службы главы белорусского государства, 17 февраля президент направился в Москву на переговоры с президентом России. В пресс-службе напомнили, что главы государств условились о новой встрече еще в ходе телефонного разговора вечером 5 февраля.
https://ria.ru/20230216/vstrecha-1852382954.html
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620590_0:174:960:894_1920x0_80_0_0_b8698a135dd23da2aeefcfd99b059f45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Москва, Политика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
11:40 17.02.2023 (обновлено: 11:51 17.02.2023)
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, чтобы провести переговоры с Путиным