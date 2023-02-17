https://ria.ru/20230217/lenoblast-1852730055.html

Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель

Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель - РИА Новости, 17.02.2023

Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель

Ленинградская область в 2022 году вовлекла в оборот 1,4 тысячи гектаров сельхозземель в ходе мелиорации, регион занимает второе место в рейтинге министерства... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:55

2023-02-17T16:55

2023-02-17T16:55

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Ленинградская область в 2022 году вовлекла в оборот 1,4 тысячи гектаров сельхозземель в ходе мелиорации, регион занимает второе место в рейтинге министерства сельского хозяйства РФ по площади мелиорированных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным областного комитета агропромышленного комплекса, системами по выводу избытка влаги оборудовано порядка 350 тысяч гектаров сельхозземель. Площадь гидромелиорирования в 2022 году выросла в 1,8 раза, общая сумма финансирования увеличена на 46%, мелиоративные работы проводили 32 сельхозпредприятия."Президент поставил перед нами задачу достижения с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса не менее трех процентов. Одним из способов выполнения этой задачи является ввод неиспользуемых земель в оборот. Сегодня нам, в зоне рискованного земледелия, мелиорация позволяет увеличивать объемы производства и обеспечивать продовольственную безопасность жителей области", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. На 2023 год запланировано вовлечь в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических мелиоративных работ порядка 3,1 тысячи гектаров, провести реконструкцию мелиоративных систем на площади 2,5 тысячи гектаров, финансирование на эти цели увеличено на 31%.

https://ria.ru/20230207/lenoblast-1850303914.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов