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Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель - РИА Новости, 17.02.2023
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Ленинградская область
https://ria.ru/20230217/lenoblast-1852730055.html
Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель
Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель - РИА Новости, 17.02.2023
Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель
Ленинградская область в 2022 году вовлекла в оборот 1,4 тысячи гектаров сельхозземель в ходе мелиорации, регион занимает второе место в рейтинге министерства... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:55
2023-02-17T16:55
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Ленинградская область в 2022 году вовлекла в оборот 1,4 тысячи гектаров сельхозземель в ходе мелиорации, регион занимает второе место в рейтинге министерства сельского хозяйства РФ по площади мелиорированных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По данным областного комитета агропромышленного комплекса, системами по выводу избытка влаги оборудовано порядка 350 тысяч гектаров сельхозземель. Площадь гидромелиорирования в 2022 году выросла в 1,8 раза, общая сумма финансирования увеличена на 46%, мелиоративные работы проводили 32 сельхозпредприятия."Президент поставил перед нами задачу достижения с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса не менее трех процентов. Одним из способов выполнения этой задачи является ввод неиспользуемых земель в оборот. Сегодня нам, в зоне рискованного земледелия, мелиорация позволяет увеличивать объемы производства и обеспечивать продовольственную безопасность жителей области", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.По итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. На 2023 год запланировано вовлечь в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических мелиоративных работ порядка 3,1 тысячи гектаров, провести реконструкцию мелиоративных систем на площади 2,5 тысячи гектаров, финансирование на эти цели увеличено на 31%.
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Ленинградская область
16:55 17.02.2023
 

Ленобласть за год вовлекла в оборот 1,4 тысячи га мелиорированных земель

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Зерно
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Ленинградская область в 2022 году вовлекла в оборот 1,4 тысячи гектаров сельхозземель в ходе мелиорации, регион занимает второе место в рейтинге министерства сельского хозяйства РФ по площади мелиорированных земель, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По данным областного комитета агропромышленного комплекса, системами по выводу избытка влаги оборудовано порядка 350 тысяч гектаров сельхозземель. Площадь гидромелиорирования в 2022 году выросла в 1,8 раза, общая сумма финансирования увеличена на 46%, мелиоративные работы проводили 32 сельхозпредприятия.
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 14:55Ленинградская область
В Ленобласти в 2022 году рост выпуска фермерской продукции составил 9,8%
"Президент поставил перед нами задачу достижения с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства продукции агропромышленного комплекса не менее трех процентов. Одним из способов выполнения этой задачи является ввод неиспользуемых земель в оборот. Сегодня нам, в зоне рискованного земледелия, мелиорация позволяет увеличивать объемы производства и обеспечивать продовольственную безопасность жителей области", ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
По итогам 2022 года растениеводы Ленинградской области произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. На 2023 год запланировано вовлечь в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических мелиоративных работ порядка 3,1 тысячи гектаров, провести реконструкцию мелиоративных систем на площади 2,5 тысячи гектаров, финансирование на эти цели увеличено на 31%.
 
Ленинградская область
 
 
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