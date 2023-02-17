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В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора - РИА Новости, 17.02.2023
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В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора
В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора - РИА Новости, 17.02.2023
В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора
Ледяная гора высотой в несколько метров образовалась недалеко от поселка 113-й километр в Куйбышевском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:37
2023-02-17T17:37
происшествия
жкх
самара
самарская область
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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Ледяная гора высотой в несколько метров образовалась недалеко от поселка 113-й километр в Куйбышевском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости. Пользователи социальных сетей сообщают, что ледяной нарост появился несколько недель назад после коммунальной аварии. Объект стал местной достопримечательностью. Недавно на верхушку ледяной горы забрались несколько молодых людей, занимающихся промышленным альпинизмом. "Самарские альпинисты покорили коммунальную аварию!" - подписал фотографию в соцсетях один из участников "восхождения" Андрей Алехин. По его словам, на то, чтобы забраться на верхушку горы, потребовалось около часа "вместе с чаепитием". В прокуратуре Самарской области и администрации Самары не прокомментировали ситуацию. В компании "РКС-Самара", которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, РИА Новости сообщили, что авария произошла на сетях, которые не обслуживаются организацией.
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происшествия, жкх, самара, самарская область
Происшествия, ЖКХ, Самара, Самарская область
17:37 17.02.2023
 
В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора

В Самаре из-за коммунальной аварии образовалась ледяная гора высотой в несколько метров

© РИА НовостиВ Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора высотой в несколько метров
В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора высотой в несколько метров - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
В Самаре после коммунальной аварии образовалась ледяная гора высотой в несколько метров
Читать ria.ru в
САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Ледяная гора высотой в несколько метров образовалась недалеко от поселка 113-й километр в Куйбышевском районе Самары, передает корреспондент РИА Новости.
Пользователи социальных сетей сообщают, что ледяной нарост появился несколько недель назад после коммунальной аварии. Объект стал местной достопримечательностью.
Недавно на верхушку ледяной горы забрались несколько молодых людей, занимающихся промышленным альпинизмом. "Самарские альпинисты покорили коммунальную аварию!" - подписал фотографию в соцсетях один из участников "восхождения" Андрей Алехин. По его словам, на то, чтобы забраться на верхушку горы, потребовалось около часа "вместе с чаепитием".
В прокуратуре Самарской области и администрации Самары не прокомментировали ситуацию. В компании "РКС-Самара", которая оказывает услуги водоснабжения и водоотведения, РИА Новости сообщили, что авария произошла на сетях, которые не обслуживаются организацией.
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