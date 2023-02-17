https://ria.ru/20230217/kurs-1852722119.html

Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля

Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля - РИА Новости, 17.02.2023

Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,5 копейки - до 74,7588 рубля, курс юаня - на 4,46 копейки, до... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:30

2023-02-17T16:30

2023-02-17T16:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,5 копейки - до 74,7588 рубля, курс юаня - на 4,46 копейки, до 10,8409 рубля, курс евро - на 36,6 копейки, до 79,6104 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа