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Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля - РИА Новости, 17.02.2023
Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,5 копейки - до 74,7588 рубля, курс юаня - на 4,46 копейки, до... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:30
2023-02-17T16:30
2023-02-17T16:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,5 копейки - до 74,7588 рубля, курс юаня - на 4,46 копейки, до 10,8409 рубля, курс евро - на 36,6 копейки, до 79,6104 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные составил 74,76 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник опустился до 74,76 рубля