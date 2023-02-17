https://ria.ru/20230217/krym-1852638869.html
В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме
В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме - РИА Новости, 17.02.2023
В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и Украине, сказав, что ему... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:34
2023-02-17T12:34
2023-02-17T12:34
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сша
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украина
виктория нуланд
дмитрий песков
мария захарова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и Украине, сказав, что ему нечего добавить к реакции МИД РФ. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. "Если я не ошибаюсь, моя коллега Маша Захарова уже реагировала на слова госпожи Нуланд. Мне нечего к этому добавить", - сказал Песков журналистам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО. Кроме того, по ее слова, слова Нуланд лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20230217/krym-1852635494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме
Песков не стал комментировать слова Нуланд о Крыме, сославшись на реакцию МИД России