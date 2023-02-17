https://ria.ru/20230217/krym-1852638869.html

В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме

В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме - РИА Новости, 17.02.2023

В Кремле не стали комментировать слова Нуланд о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и Украине, сказав, что ему... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:34

2023-02-17T12:34

2023-02-17T12:34

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

россия

украина

виктория нуланд

дмитрий песков

мария захарова

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о России и Украине, сказав, что ему нечего добавить к реакции МИД РФ. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. "Если я не ошибаюсь, моя коллега Маша Захарова уже реагировала на слова госпожи Нуланд. Мне нечего к этому добавить", - сказал Песков журналистам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд об ударах по Крыму, посоветовала заняться белыми шарами и НЛО. Кроме того, по ее слова, слова Нуланд лишний раз подтверждают вовлеченность США в конфликт на Украине.

https://ria.ru/20230217/krym-1852635494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, дмитрий песков, мария захарова, республика крым