https://ria.ru/20230217/krym-1852589547.html

В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим

В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим - РИА Новости, 17.02.2023

В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим

Ответ в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины будет жесточайшим, так как позволит применить в отношении противника максимально разрушительные... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:48

2023-02-17T09:48

2023-02-17T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Ответ в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины будет жесточайшим, так как позволит применить в отношении противника максимально разрушительные средства поражения, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. "Ответ за любую мало-мальскую агрессию в отношении крымского полуострова будет жесточайшим. Если и есть какие-то факторы, которые сдерживают нашу страну от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крыма развяжет Российской Федерации руки полностью", - сказал Бобков агентству. По его словам, Крым имеет сакральное значение для России. "Крым за восемь лет окончательно оформился как один из главных в духовном контексте регионов Российской Федерации. Крым – это колыбель православия, отсюда исходят духовные корни нашей страны. Крым – это регион, откуда исходят очень многие важнейшие духовные смыслы, которые объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", - подчеркнул Бобков. В то же время, вице-спикер отметил, что высказывание Нуланд можно охарактеризовать пословицей: и хочется, и колется. "Нуланд давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница. Именно с ее имеем были связаны события, с которых начался распад украинской государственности. США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - сказал вице-спикер. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html

https://ria.ru/20230217/nuland-1852566647.html

https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html

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сша

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, виктория нуланд, республика крым, владимир бобков, владимир путин, оон, в мире