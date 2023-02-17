https://ria.ru/20230217/krym-1852589547.html
В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим
В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим - РИА Новости, 17.02.2023
В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим
Ответ в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины будет жесточайшим, так как позволит применить в отношении противника максимально разрушительные... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:48
2023-02-17T09:48
2023-02-17T11:39
россия
сша
виктория нуланд
республика крым
владимир бобков
владимир путин
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Ответ в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины будет жесточайшим, так как позволит применить в отношении противника максимально разрушительные средства поражения, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. "Ответ за любую мало-мальскую агрессию в отношении крымского полуострова будет жесточайшим. Если и есть какие-то факторы, которые сдерживают нашу страну от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крыма развяжет Российской Федерации руки полностью", - сказал Бобков агентству. По его словам, Крым имеет сакральное значение для России. "Крым за восемь лет окончательно оформился как один из главных в духовном контексте регионов Российской Федерации. Крым – это колыбель православия, отсюда исходят духовные корни нашей страны. Крым – это регион, откуда исходят очень многие важнейшие духовные смыслы, которые объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", - подчеркнул Бобков. В то же время, вице-спикер отметил, что высказывание Нуланд можно охарактеризовать пословицей: и хочется, и колется. "Нуланд давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница. Именно с ее имеем были связаны события, с которых начался распад украинской государственности. США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - сказал вице-спикер. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html
https://ria.ru/20230217/nuland-1852566647.html
https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html
россия
сша
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, виктория нуланд, республика крым, владимир бобков, владимир путин, оон, в мире
Россия, США, Виктория Нуланд, Республика Крым, Владимир Бобков, Владимир Путин, ООН, В мире
09:48 17.02.2023 (обновлено: 11:39 17.02.2023)
В Крыму заявили, что ответ за агрессию со стороны Украины будет жесточайшим
В парламенте Крыма пообещали жесточайший ответ в случае украинской агрессии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Ответ в случае агрессии в отношении Крыма со стороны Украины будет жесточайшим, так как позволит применить в отношении противника максимально разрушительные средства поражения, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма.
"Ответ за любую мало-мальскую агрессию в отношении крымского полуострова будет жесточайшим. Если и есть какие-то факторы, которые сдерживают нашу страну от применения максимально разрушительных средств поражения, то агрессия в отношении Крыма развяжет Российской Федерации руки полностью", - сказал Бобков агентству.
По его словам, Крым имеет сакральное значение для России
.
"Крым за восемь лет окончательно оформился как один из главных в духовном контексте регионов Российской Федерации. Крым – это колыбель православия, отсюда исходят духовные корни нашей страны. Крым – это регион, откуда исходят очень многие важнейшие духовные смыслы, которые объединяют всю Россию во всем ее этническом, религиозном и культурном многообразии", - подчеркнул Бобков.
В то же время, вице-спикер отметил, что высказывание Нуланд можно охарактеризовать пословицей: и хочется, и колется.
"Нуланд давно зарекомендовала себя как явная русофобка и разрушительница. Именно с ее имеем были связаны события, с которых начался распад украинской государственности. США стремятся нанести как можно больше вреда Украине, которую избрали как арену для сражения с Российской Федерацией", - сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".