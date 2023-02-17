Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком - РИА Новости, 17.02.2023
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:46
2023-02-17T17:50
россия
румыния
в мире
бухарест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129903_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_56449dad4455dc220921f9db1533e2bb.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Служба информации Румынии в пятницу информировала, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте."Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях", - сказали агентству в посольстве.В данный момент дипмиссия не располагает информацией о содержимом конверта, пострадавших в результате инцидента нет, добавили там."Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование", - уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838142777.html
https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html
россия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568129903_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_f65b8f7fa3404fb8072ced2435ce6fb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, румыния, в мире, бухарест
Россия, Румыния, В мире, Бухарест
17:46 17.02.2023 (обновлено: 17:50 17.02.2023)
 
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком

Полученное посольством Румынии порошкообразное содержимое конверта изучают в лаборатории

CC BY-SA 3.0 / Nicubunu / Здание Посольства Российской Федерации в Румынии
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Nicubunu /
Здание Посольства Российской Федерации в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Служба информации Румынии в пятницу информировала, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 17:39
Источник: в посольство Франции в Москве прислали посылку с мертвой мышью
"Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях", - сказали агентству в посольстве.
В данный момент дипмиссия не располагает информацией о содержимом конверта, пострадавших в результате инцидента нет, добавили там.
"Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование", - уточнили в посольстве.
Здание посольства России в Риге, Латвия - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 18:35
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
 
РоссияРумынияВ миреБухарест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала