https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html

Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком

Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком - РИА Новости, 17.02.2023

Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком

Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:46

2023-02-17T17:46

2023-02-17T17:50

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румыния

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Служба информации Румынии в пятницу информировала, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте."Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях", - сказали агентству в посольстве.В данный момент дипмиссия не располагает информацией о содержимом конверта, пострадавших в результате инцидента нет, добавили там."Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование", - уточнили в посольстве.

https://ria.ru/20221212/posylka-1838142777.html

https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html

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россия, румыния, в мире, бухарест