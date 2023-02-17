https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком - РИА Новости, 17.02.2023
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:46
2023-02-17T17:46
2023-02-17T17:50
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Служба информации Румынии в пятницу информировала, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте."Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях", - сказали агентству в посольстве.В данный момент дипмиссия не располагает информацией о содержимом конверта, пострадавших в результате инцидента нет, добавили там."Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование", - уточнили в посольстве.
https://ria.ru/20221212/posylka-1838142777.html
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россия, румыния, в мире, бухарест
Россия, Румыния, В мире, Бухарест
17:46 17.02.2023 (обновлено: 17:50 17.02.2023)
Посольство России в Румынии подтвердило факт получения конверта с порошком
Полученное посольством Румынии порошкообразное содержимое конверта изучают в лаборатории
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Румынии подтверждает факт получения в пятницу конверта с неизвестным содержимым, сейчас его изучают в лаборатории, пострадавших в инциденте нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Служба информации Румынии в пятницу информировала, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте
.
"Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях", - сказали агентству в посольстве.
В данный момент дипмиссия не располагает информацией о содержимом конверта, пострадавших в результате инцидента нет, добавили там.
"Посольство выражает признательность румынской стороне за быстрое и профессиональное реагирование", - уточнили в посольстве.