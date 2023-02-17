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Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт - РИА Новости, 17.02.2023
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Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт
Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт - РИА Новости, 17.02.2023
Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт
Служба информации Румынии сообщила, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:34
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Служба информации Румынии сообщила, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте."Сегодня днем (в пятницу - ред.) пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу", - говорится в сообщении спецслужбы.Согласно положенным процедурам, конверт будет изучен в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могут быть опасными. Служба информации Румынии работает совместно с сотрудниками МВД.
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румыния, бухарест, россия, в мире
Румыния, Бухарест, Россия, В мире
16:34 17.02.2023 (обновлено: 16:37 17.02.2023)
 
Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт

Спецслужбы изъяли подозрительный конверт, полученный посольством России в Бухаресте

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Бухаресте
Полицейские автомобили в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Служба информации Румынии сообщила, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте.
"Сегодня днем (в пятницу - ред.) пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу", - говорится в сообщении спецслужбы.
Согласно положенным процедурам, конверт будет изучен в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могут быть опасными. Служба информации Румынии работает совместно с сотрудниками МВД.
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