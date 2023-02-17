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Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт - РИА Новости, 17.02.2023

Посольство России в Бухаресте получило подозрительный конверт

Служба информации Румынии сообщила, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:34

2023-02-17T16:34

2023-02-17T16:37

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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. Служба информации Румынии сообщила, что изъяла для проверки подозрительный конверт, который получило посольство России в Бухаресте."Сегодня днем (в пятницу - ред.) пиротехнические группы службы информации Румынии выехали в посольство России, чтобы начать стандартную процедуру в отношении подозрительного конверта. После предварительной проверки его забрали и благополучно перевезли на экспертизу", - говорится в сообщении спецслужбы.Согласно положенным процедурам, конверт будет изучен в специализированных лабораториях, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могут быть опасными. Служба информации Румынии работает совместно с сотрудниками МВД.

https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

румыния, бухарест, россия, в мире