https://ria.ru/20230217/konflikt-1852586056.html

Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ

Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023

Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ

Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:25

2023-02-17T09:25

2023-02-17T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

пекин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec7c3803635d4339f49d580cc79f62ae.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших военных чиновников, а также данные из открытых источников десяти стран и НАТО. Некоторые страны пересматривают собственные оборонные доктрины, определяющие, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться, отмечают авторы статьи.При этом, полагают они, последствия конфликта на Украине затрагивают не только ее соседей — Пекин, Индия, Тайвань и США внимательно следят за происходящим "в тысячах милях к востоку". Настолько, что некоторые американские чиновники говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский "театры безопасности" как взаимосвязанные, а в какой-то момент — вообще как единое целое. В результате, заключает Bloomberg, для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевыми выводами стали резкое увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html

украина

европа

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, пекин, нато