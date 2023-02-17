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Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:25
2023-02-17T09:25
2023-02-17T10:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших военных чиновников, а также данные из открытых источников десяти стран и НАТО. Некоторые страны пересматривают собственные оборонные доктрины, определяющие, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться, отмечают авторы статьи.При этом, полагают они, последствия конфликта на Украине затрагивают не только ее соседей — Пекин, Индия, Тайвань и США внимательно следят за происходящим "в тысячах милях к востоку". Настолько, что некоторые американские чиновники говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский "театры безопасности" как взаимосвязанные, а в какой-то момент — вообще как единое целое. В результате, заключает Bloomberg, для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевыми выводами стали резкое увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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РИА Новости
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в мире, украина, европа, пекин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Пекин, НАТО
09:25 17.02.2023 (обновлено: 10:40 17.02.2023)
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
Bloomberg: конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, от оружия до оборонных доктрин
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg
со ссылкой на нынешних и бывших военных чиновников, а также данные из открытых источников десяти стран и НАТО.
"Правительства всего мира извлекают уроки из первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе, пересматривая все, начиная от запасов боеприпасов до систем вооружения и линий снабжения", — приводит агентство слова чиновников.
Некоторые страны пересматривают собственные оборонные доктрины, определяющие, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться, отмечают авторы статьи.
При этом, полагают они, последствия конфликта на Украине затрагивают не только ее соседей — Пекин, Индия, Тайвань и США внимательно следят за происходящим "в тысячах милях к востоку". Настолько, что некоторые американские чиновники говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский "театры безопасности" как взаимосвязанные, а в какой-то момент — вообще как единое целое.
В результате, заключает Bloomberg, для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевыми выводами стали резкое увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.