Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/konflikt-1852586056.html
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2023
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ
Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:25
2023-02-17T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
пекин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec7c3803635d4339f49d580cc79f62ae.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших военных чиновников, а также данные из открытых источников десяти стран и НАТО. Некоторые страны пересматривают собственные оборонные доктрины, определяющие, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться, отмечают авторы статьи.При этом, полагают они, последствия конфликта на Украине затрагивают не только ее соседей — Пекин, Индия, Тайвань и США внимательно следят за происходящим "в тысячах милях к востоку". Настолько, что некоторые американские чиновники говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский "театры безопасности" как взаимосвязанные, а в какой-то момент — вообще как единое целое. В результате, заключает Bloomberg, для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевыми выводами стали резкое увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230105/zapad-1843081621.html
украина
европа
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_060ffdfe1543dfd25fea8060fcdc4e5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, пекин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Пекин, НАТО
09:25 17.02.2023 (обновлено: 10:40 17.02.2023)
 
Конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, пишут СМИ

Bloomberg: конфликт на Украине вынудил мир переоценить все, от оружия до оборонных доктрин

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги
Флаги - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине заставил весь мир переоценить буквально все — от оружия до оборонных доктрин, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на нынешних и бывших военных чиновников, а также данные из открытых источников десяти стран и НАТО.
"Правительства всего мира извлекают уроки из первой с 1945 года войны высокой интенсивности в Европе, пересматривая все, начиная от запасов боеприпасов до систем вооружения и линий снабжения", — приводит агентство слова чиновников.
Некоторые страны пересматривают собственные оборонные доктрины, определяющие, к каким вооруженным конфликтам следует готовиться, отмечают авторы статьи.
При этом, полагают они, последствия конфликта на Украине затрагивают не только ее соседей — Пекин, Индия, Тайвань и США внимательно следят за происходящим "в тысячах милях к востоку". Настолько, что некоторые американские чиновники говорят о том, чтобы рассматривать европейский и азиатский "театры безопасности" как взаимосвязанные, а в какой-то момент — вообще как единое целое.
В результате, заключает Bloomberg, для многих стран, расположенных ближе к Украине, ключевыми выводами стали резкое увеличение расходов на оборону, расширение собственных производственных мощностей и расширение парка танков, артиллерии и средств противовоздушной обороны.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не стремится раскручивать маховик украинского конфликта, а хочет закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Новогодняя инсталляция в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 08:00
Миру придется долго платить за грехи и ошибки Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаПекинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала