https://ria.ru/20230217/komissiya-1852804439.html
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:49
2023-02-17T23:49
2023-02-17T23:51
россия
оон
северный поток
совет безопасности оон
антониу гутерреш
авария на "северных потоках"
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ООН.По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Проект, по его словам, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, северный поток, совет безопасности оон, антониу гутерреш, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Северный поток, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерреш, Авария на "Северных потоках"
23:49 17.02.2023 (обновлено: 23:51 17.02.2023)
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
Россия призовет СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на "Северных потоках"
ООН, 17 фев – РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ООН.
По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Проект, по его словам, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.