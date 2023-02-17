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Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023
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Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:49
2023-02-17T23:51
россия
оон
северный поток
совет безопасности оон
антониу гутерреш
авария на "северных потоках"
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ООН.По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Проект, по его словам, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
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россия, оон, северный поток, совет безопасности оон, антониу гутерреш, авария на "северных потоках"
Россия, ООН, Северный поток, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерреш, Авария на "Северных потоках"
23:49 17.02.2023 (обновлено: 23:51 17.02.2023)
 
Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"

Россия призовет СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ООН.
По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Проект, по его словам, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
Место утечки на газопроводе Северный поток
16 февраля, 10:40
Западные СМИ впали в афазию из-за публикации Херша, заявили в МИД Китая
 
РоссияООНСеверный потокСовет Безопасности ООНАнтониу ГутеррешАвария на "Северных потоках"
 
 
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