https://ria.ru/20230217/komissiya-1852804439.html

Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"

Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам" - РИА Новости, 17.02.2023

Источник: Россия призовет СБ ООН создать комиссию по "Северным потокам"

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:49

2023-02-17T23:49

2023-02-17T23:51

россия

оон

северный поток

совет безопасности оон

антониу гутерреш

авария на "северных потоках"

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости источник в ООН.По его словам, российская миссия подготовила проект резолюции СБ ООН, согласно которой Совбез просит генсека "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию" для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Проект, по его словам, призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.

https://ria.ru/20230216/podryv-1852338644.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, оон, северный поток, совет безопасности оон, антониу гутерреш, авария на "северных потоках"