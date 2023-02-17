https://ria.ru/20230217/kndr-1852569915.html

КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи

КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 17.02.2023

КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи

МИД КНДР пообещал беспрецедентно сильный и продолжительный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие, передает... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:28

2023-02-17T07:28

2023-02-17T07:28

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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР пообещал беспрецедентно сильный и продолжительный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее по итогам переговоров министров обороны Южной Кореи и США в январе договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными, а также провести трехсторонние переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности с участием Японии. "США и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение этого года и собираются провести их в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, это предвещает, что Корейский полуостров и обстановка в регионе вновь будут погружены в водоворот сильной напряженности", - говорится в заявлении МИД КНДР. В марте должны впервые с 2018 года пройти полномасштабные совместные учения Южной Кореи и США учения Freedom Shield, которые будут включать полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры. "Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", - пообещал представитель северокорейского МИД.

https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html

https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

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в мире, южная корея, сша, япония