https://ria.ru/20230217/kndr-1852569915.html
КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи
КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи - РИА Новости, 17.02.2023
КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи
МИД КНДР пообещал беспрецедентно сильный и продолжительный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие, передает... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:28
2023-02-17T07:28
2023-02-17T07:28
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СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР пообещал беспрецедентно сильный и продолжительный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее по итогам переговоров министров обороны Южной Кореи и США в январе договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными, а также провести трехсторонние переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности с участием Японии. "США и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение этого года и собираются провести их в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, это предвещает, что Корейский полуостров и обстановка в регионе вновь будут погружены в водоворот сильной напряженности", - говорится в заявлении МИД КНДР. В марте должны впервые с 2018 года пройти полномасштабные совместные учения Южной Кореи и США учения Freedom Shield, которые будут включать полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры. "Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", - пообещал представитель северокорейского МИД.
https://ria.ru/20230216/seul-1852326019.html
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в мире, южная корея, сша, япония
В мире, Южная Корея, США, Япония
КНДР пообещала беспрецедентный ответ на учения США и Южной Кореи
МИД КНДР пообещал беспрецедентный ответ на расширение военных учений США и Южной Кореи
СЕУЛ, 17 фев – РИА Новости. МИД КНДР пообещал беспрецедентно сильный и продолжительный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи, если те приведут его в действие, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее по итогам переговоров министров обороны Южной Кореи и США в январе договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными, а также провести трехсторонние переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности с участием Японии
.
"США и Южная Корея планируют более 20 совместных военных учений в течение этого года и собираются провести их в масштабе крупнейшей в истории полевой подготовки, это предвещает, что Корейский полуостров
и обстановка в регионе вновь будут погружены в водоворот сильной напряженности", - говорится в заявлении МИД КНДР.
В марте должны впервые с 2018 года пройти полномасштабные совместные учения Южной Кореи и США учения Freedom Shield, которые будут включать полевые маневры, моделирование боевых действий и военные игры.
"Если США и Южная Корея выполнят свой план учений, который мы считаем подготовкой к войне и вторжению на законных основаниях и выражаем беспокойство, они столкнутся с сильным и продолжительным беспрецедентным ответом, которого раньше не видели", - пообещал представитель северокорейского МИД.